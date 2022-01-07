Rızkı Eczanesi soyan zanlı Zincirkıran tutuklandı

Girne’de meydana gelen dükkan açma meselesiyle ilgili tutuklanan Hüseyin Zincirkıran dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 31 Aralık 2021- 2 Ocak 2022 tarihlerinde arasında Girne’de, Naci Talat Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Rızkı Eczanesi isimli iş yerinden 27 bin 894 TL tutarında yeşil reçeteye tabi ilaçlar ile yazar kasa içerisinde muhafaza edilen toplam 6 bin 160 TL paranın çalındığını söyledi. Polis, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında iş yerinin ve çevre güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini ifade etti. Polis memuru, Cempir Ateş ile Hüseyin Zincirkıran isimli şüphelilere ulaştıklarını belirtti. Polis, şüphelilerden Cempir Ateş’in 4 Ocak 2022 tarihinde kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini, bu nedenle mahkeme huzuruna getirilemediğini ifade etti. Polis, Zincirkıran’ın evinde yapılan aramada olay günü giydiği mont ile ayakkabının emare alındığını belirtti. Polis memuru, Ateş’in ise kaldığı otel odasında arama yapıldığını; 80 kutu uyuşturucu ve yatıştırıcı nitelikli ilaç bulunduğunu açıkladı.

Polis, Ateş’e yapılan otopsi sonucu ölüm nedeninin tespit edilemediğini, ileri inceleme için doku örnekleri alındığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.