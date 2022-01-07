Avusturya Başbakanı COVID-19’a yakalandı

Avusturya Başbakanlığı, Başbakan Karl Nehammer’in tatil dönüşü yaptırdığı testin negatif çıktığı, büyük olasılıkla ülkeye geldikten sonra virüse yakalandığını açıkladı.

Açıklamada, Nehammer’in düzenli olarak test yaptırdığı, dünkü testin sonucunun pozitif çıkması üzerine, iki test daha yaptırdığı ve bu testler sonucunda virüse yakalandığının kesinleştiği duyuruldu.

Başbakan’dan “aşı” tavsiyesi

Başbakan’ın ev karantinasında olduğu kaydedilen açıklamada, aile üyelerine yapılan testlerin ise negatif çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, Nehammer’in ifadelerine de yer verildi. Başbakan, kendisinin iyi olduğunu, kaygılanacak bir durumun bulunmadığını belirterek, bu vesileyle vatandaşlara bir kez daha aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.

Hatırlatma aşısı dahil 3 aşı yaptıran Başbakan Nehammer, dün beraberindeki heyetle düzenlenen basın toplantısında Omicron varyantı nedeniyle alınan yeni önlemleri kamuoyuyla paylaşmıştı.