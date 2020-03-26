“Risk altındaki çocukların bireysel koruma ve bakım ihtiyaçlarından ödün verilmemeli”

COVID-19 virüsünün hızla yayılması, yetkililerin vatandaşların sağlık ve güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almasına yol açtı. SOS Çocukköyü KKTC personeli, çocukları korumak ve savunmasız durumlardaki ailelere yardım etmek ve yetkilileri, bakım sağlayıcıları ve toplumumuzun tümünü durumu dikkatlice izlemek ve her çocuğun korunmasını ve bakımını garanti altına alınması için harekete geçirmek üzere mümkün olan tüm adımları atmaya kararlıdır.

En son tıbbi araştırmalara göre, çocukların genellikle virüsden daha düşük bir oranda etkilendikleri ortaya konulmuştur ancak, mevcut durumun çocuk hakları ihlallerine ve onlar için uzun süreli travmaya yol açmasını önlemek için yetkililerin, bakıcıların, kuruluşların ve toplumun uyanık olması gerekmektedir.

Hastalık tek risk faktörü değildir, ek riskler ortaya çıkabilir:

İhmal, istismar, terk etme, sömürü ve ayrımcılık riski olan koşullarda yaşayan çocuklar ve gençler, koronavirüs acil durumundan dolayı bakım profesyonelleri ve psiko-sosyal alanda hizmet veren uzmanların bakım, destek ve izlemesinin kısıtlanması durumunda ek risklerle karşılaşabilirler.

Ayrıca, sosyal dışlanma ve ayrımcılıkla karşı karşıya kalan, aşırı kalabalık ve sağlıksız ortamlarda yaşayan veya önceden mevcut hastalıklara ya da zayıf bağışıklık sistemine sahip olan çocuklar ve aileler özellikle risk altındadır.

Değişen günlük rutinler ve COVID-19 müdahale önlemlerinin neden olduğu genel güvensizlik ve istikrarsızlık hissi çocukları etkiler ve özellikle ihmal, istismar, terk etme ve sömürü yaşayanlar için artan sıkıntıya neden olur. Virüsten ağır şekilde etkilenen ülkelerde, ailelerin ölümlere de şahit olması üzerine çocukların yaşamları derin bir şekilde etkilenmiş olabilmektedir.

Çocukların ve gençlerin korunmasından ödün verilemez.

Devlet makamlarımız, çocukların ve ailelerin durumunu yakından izlemeli ve çocuklarına bakım sağlama konusunda zorluklarla karşılaştıklarını gösteren ailelere acil destek sunmalıdır. COVID-19 virüsünün daha da yayılmasını azaltmak için temas ve erişimi kısıtlayan tedbirlere ihtiyaç duyulsa da, çocukların bireysel koruma ve bakım ihtiyaçlarından ödün verilmemelidir.

Ayrıca, ebeveyn bakımı olmayan ve çocuk bakım profesyonelleri ile psiko-sosyal alanda hizmet veren uzmanlarına bilgi sağlanmalı ve çocukların korunmasını sağlamak için özel önlemler alınmalıdır. Bildiğiniz gibi kurumumuz KKTC’de aile bakımını kaybetmiş çocuklar ve gençlere bakım ve destek veren tek sivil toplum kuruluşudur.

Yetkililer, en savunmasız çocukların ve ailelerin ihtiyaçlarını izlemek ve bu ihtiyaçlara cevap verebilmek için bakım uzmanlarına ve psiko-sosyal alanda hizmet veren uzmanlara yeterli desteği sağlamalıdır. Bu kilit personel, özellikle bu salgın döneminde çalışmalarına güvenli bir şekilde devam edebilmek için ekipman, iş düzenlemeleri ve eğitim almalıdırlar. Bu temel hizmeti sağlamada kendi sağlığını riske atan bakıcıları ve psiko-sosyal alanda hizmet veren uzmanları telafi etmek için koruma önlemleri oluşturulmalı ve böylece ailelerine daha yüksek bir enfeksiyon riski yaratılması engellenmelidir.

Bakım profesyonelleri ve psiko-sosyal alanda hizmet veren uzmanlar, tüm çocukların ve gençlerin refahını garanti etmek için vazgeçilmezdir. Çocukların ve ailelerin dengeli günlük rutinleri sürdürebilmeleri ve eğitim, oyun ve aile iletişimini sağlıklı bir şekilde sağlamak için de ek destek gerekecektir. Bu sürecin en hızlı şekilde yönetilmesi, çocuk ve gençlerin güvenliği için elzemdir. Kurumumuz, bilgili ve deneyimli personeli ile, ilgili Bakanlıklar tarafından yürütülecek böyle bir çalışmaya katılmada gönüllüdür.

Bakım sağlayıcılar ve psiko-sosyal alanda hizmet veren uzmanlar, mali zorluklarla başetmeye çalışan ve/ya fiziksel, zihinsel sağlık sorunları gibi zorluklarla karşılaşan aileleri yakından izlemelidir. Bu aileler bilinmezliğin verdiği endişe ve çocuklarını içeride, okul dışında ve/veya gündüz bakım merkezlerinde tutmanın ek baskısı ve sorumluluğu ile karşı karşıyadır. Bakım uzmanları ve psiko-sosyal alanda hizmet veren uzmanlar aile içi şiddet, çocuk ihmali ve istismarına karşı tetikte olmalıdır.

ALO 183 İhbar Hattı

Toplumdaki her bir birey, çocukların ve gençlerin risk altında olması durumunda yetkilileri ve bakım profesyonellerini destekleme ve uyarmada önemli bir rol oynamaktadır. Komşular, aile üyeleri, arkadaşlar veya doktorlar olarak, etraflarındaki çocukların refahına dikkat etme ihtiyacının farkında olmalıdır. Çevrenizdeki çocukların ve gençlerin güvenliğini ve ailelerin desteklenmesini sağlamak için lütfen en ufak bir ihmal ve istismar şüphenizde Alo 183’e ulaşın.

136 ülke ve bölgede SOS Çocuk Köyleri, ebeveyn bakımını kaybeden veya ebeveyn bakımını kaybetme riski bulunan yaklaşık 70.000 çocuk ve genç için kaliteli bakım ve destek sunmaktadır. SOS Çocukköyü KKTC olarak biz, çocuklarımızı ve personelimizi en iyi şekilde korumak ve çalışma bağlamında halk sağlığı çabalarına katkıda bulunmak üzere, Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararları ilk günden beri takip ediyor ve fiilen uyguluyoruz.

Kurumumuz bünyesinde 103 çocuk ve genç, 7/24 bizimle yaşamakta, ve tüm ihtiyaçları aile tipi bakım prensibiyle karşılanmaktadır. Ayrıca, Aile Terkini Önleme ve Aile Güçlendirme Projesi kapsamında sürekli takip ettiğimiz 33 aile ve 83 çocuk vardır. Bunun yanısıra online hizmetlerine devam etmeye çalışan Girne Gençlik Gelişim Merkezi kapsamında ise 797 üyemiz vardır. Kıbrıs’ta Sığınmayı Güçlendirme Projemiz yılın ilk 3 ayında 324 mülteci ve sığınmacıya destek sağlamıştır. Kreş ve Anaokulu hizmetleri çerçevesinde ise 83 çocuğa okul öncesi eğitim sağlamaktayız.

Dayanışma için çağrı

Verdiğimiz hizmetin kalitesi ve sürekliliği tamamıyle halkımızın bağışları ile sürdürülmektedir. Bu zor günlerde, hizmetlerimize devam edebilmek için dayanışma ve birliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır.

Online Bağış: www.soscocukkoyu.org

SMS: 4120 (Boş Mesaj) 10 TL

Bankalar: Limasol Türk Kooperatif Bankası, Türk Bankası, Creditwest Bank, KT Kooperatif Merkez Bankası, Albank