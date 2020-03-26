Avrupa Konseyi üye ülkelere tutuklu sığınmacıları serbest bırakma çağrısı yaptı

İnsan haklarını savunmaktan sorumlu 47 üyeli Strasbourg merkezli Avrupa Konseyi koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm üyeleri tutuklu sığınmacıların durumunu yeniden gözden geçirmeye ve mümkün olduğu düzeyde bu kişileri serbest bırakma çağrısında bulundu.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic’in yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler yer alıyor: “Dünyayı derinden sarsan koronavirüs salgını nedeniyle birçok üye ülke sığınmacıların ülkelerine gönderilme işlemlerini askıya aldı. Bu insanlar sadece geri gönderilme işleminin gerçekleştiği durumlarda kapalı alanlarda tutulabilir. Ancak bunun ne zaman gerekleşeceği bilinmiyor. Sığınmacı merkezleri insanlar arasında mesafenin korunmasını güçleştiriyor” ifadelerini yer aldı.

Belçika, İspanya, Hollanda ve İngiltere’de birçok sığınmacının serbest bırakıldığı belirtiliyor. Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi diğer Avrupa ülkelerinin de bu yoldan ilerlemesini istiyor.

Konsey üye ülkelerin serbest bırakılan sığınmacılara kalacak yer ve temel ihtiyaçlarını karşılamaları için imkan sağlaması çağrısında bulunuyor.