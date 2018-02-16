Ripple’ın CEO’sundan kripto para uyarısı

Geçtiğimiz yıl rekor artışı ile adından sıkça söz ettiren Bitcoin ve kripto para dünyası son aylarda durdurulamayan düşüşü ile gündemde. Yatırımcısına zor günler yaşatan kripto paralar için bir uyarı da Ripple’ın CEO’sundan geldi.

Ripple’ın CEO’su Garlinghouse spekülatif bir şekilde ortaya çıkan kripto paraların batmaya mahkum olduğunun altını çizdi ve Ripple ve Bitcoin gibi kripto paraların gerçek bir değeri olduğunu iddia etti.