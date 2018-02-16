Rusya’dan yeni Afrin açıklaması

Rus sözcü Zaharova, Türkiye’nin karşılık olarak Afrin’e operasyon başlattığını belirtti.

Rus Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, El Tanif civarındaki geniş bir bölgenin DAEŞ’in kalan üyeleri için güvenli bir alan haline geldiğini söyledi.

“ABD, Fırat nehrinin doğu kıyısında Kürt müttefiklerine destek vermek için Suriye ordusuyla açık cepheleşmeye giriyor” dedi.

Sözcü Zaharova, ABD öncülüğündeki koalisyon tarafından 7 Şubat’taki saldırılarda, yüzlerce Rus askerinin öldürüldüğüne yönelik haberlerin de gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Zaharova, “Saldırıda 5 Rus vatandaşı öldürülmüş olabilir ancak bu şahıslar Rus ordusu mensubu değiller” dedi.