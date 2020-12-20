Rıdvan Dilmen, Fatih Terim’in kaç maç ceza alacağını duyurdu

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV’de katıldığı canlı yayında Türk futbolunun gündemine dair açıklamalarda bulundu.

İşte Rıdvan Dilmen’in açıklamaları;

Geçen yıl Federasyon aynı mı, aynı. Disiplin Kurulu değişti mi? Hayır. UÇK değişti mi? Hayır. MHK değişti mi? Evet. Demek ki çok memnundunuz siz hayatınızdan, boşuna kavga etti herkes.

“AĞAOĞLU’NA VEREMİYORSAN EĞER FATİH TERİM ‘HAYIRDIR’ DER”

Şimdi Fatih Hoca’nın dosyası geliyor size. Ben de sordum nedir diye. Minimum 7 maç ceza diyorlar. Ben de diyorum ı ıh. Kötü örnek vereceğim belki ama sen, Ahmet Ağaoğlu’na veremiyorsan, 15 gün ceza veriyorsan yarın Fatih Terim’e sen kuralları uygulamaya kalkarsan hoca da “1 dakika, hayırdır kardeşler size ne oluyor?” der.

“CEZASI OLAN BİRİ TRİBÜNE GİREBİLİR Mİ?”

Gelelim Süleyman Bey’e, ne övgüler yağdırdığım bir insan. Sen dün tribüne nasıl girebiliyorsun? Bir başkan cezalıysa tribüne gidebilir mi? Gidemez.

“FEDERASYONA BİR BOMBA GELDİ”

Federasyonun eline bir bomba geldi, Fatih Hoca’nın bombası geldi. Hocanın raporlarında bu budur diyecekler. Bu taraf da diyecek ki “Burada Ahmet Bey vardı” diyecek, “Ona 15 gün verdin.” diyecek. Aynı kurul. Demeyecek mi Fatih Hoca? Siz eğer adil olmazsanız, yanlış yaparsanız, en masumu hakemlerdir. 3-4 tanesi hariç.

“GİZLİ GİZLİ ANLAŞTIYSANIZ HİÇ BAĞIRMAYACAKSINIZ”

Ben kurulları samimi bulmuyorum. Federasyonla ilgili görüşüm de aynı. Hala yayıncı kuruluş ile ne olduğunu biz bilmiyoruz. Şeffaflık yok. Bir taraf ödedim diyor, bir taraf ödemedin diyor. Bugüne kadar bu ilişkilerin ne olduğunu bilmiyoruz. Eğer yayıncı kuruluşla “Gelecek sene düzeltebiliriz rakamları” diye bir anlaşma yaptıysanız gizli gizli, hiç bağırmayacaksınız o zaman. Ne kadar eksik ödedilerse söyleyin, bilsin insanlar. Yarın elektrikleri kapatırlarsa ne yapacağız?