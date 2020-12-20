Koronavirüs mutasyona uğradı, Hollanda İngiltere’den uçuşları durdurdu!

İngiltere’nin güneyinde koronavirüsün daha hızlı yayılacak şekilde mutasyona uğradığının tespit edilmesi sonrasında Avrupa’da yeni bir alarm hali var. Hollanda, İngiltere’den ülkeye gelecek uçuşları bugünden itibaren askıya alıyor.

SEYAHAT UYARISI DA YAPILDI

Hollanda’dan yapılan açıklamada, ülkede aralık başında koronavirüse yakalanan bir kişiden alınan örnekte, İngiltere’de görülen mutasyonun aynısının tespit edildiği belirtildi. Buna göre, söz konusu mutasyonun Hollanda’da da yayılmaması adına İngiltere’den ülkeye yapılan uçuşlar şu an için 1 Ocak gününe dek askıya alındı. Hollanda hükümeti vatandaşlarına, zorunlu haller dışında İngiltere’ye seyahat etmemeleri için de uyarıda bulundu.

BAŞBAKAN JOHNSON: YÜZDE 70 DAHA HIZLI YAYILIYOR

İngiltere hükümeti geçtiğimiz hafta, başkent Londra dahil ülkenin güney kentlerinde koronavirüsün daha önceki aylara kıyasla daha hızlı yayıldığını duyurmuştu. Bu durumun, VUI-202012/01 adı verilen bir mutasyondan kaynaklanıyor olabileceği belirtilmişti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da dün yaptığı açıklamada, mutasyona uğramış varyantın eskiye göre yüzde 70’e varan oranlarda daha bulaşıcı olabileceğini söyledi.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ: YAKIN TEMAS HALİNDEYİZ

Dünya Sağlık Örgütü ise yeni varyant konusunda İngiliz yetkililerle yakın temas halinde olduklarını duyurdu. Bu haberin ardından, İngiltere’de Londra dahil birçok güney kentindeki kısıtlamalar sıkılaştırılmış durumda. Ülkede bir yandan da aşılama süreci devam ediyor.