Reynar: Resmi Gazetedeki karar bu şekilde değil

Avukat Tacan Reynar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülkeye girişlerle ilgili Başbakan Ersin Tatar’ın 7 günlük karantina açıklamasını eleştirdi.

İşte o paylaşım:

Şu anda bir KKTC vatandaşı İngiltere’den gelip Güney Kıbrıs’tan giriş yaptığı için 7 gün karantinaya alındı. Doğru bilgi vermiyor Başbakan. Güney Kıbrıs derken doğru bilgi verilmeli. Resmi Gazetedeki karar bu şekilde değil.