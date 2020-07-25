Reynar: Resmi Gazetedeki karar bu şekilde değil

Avukat Tacan Reynar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülkeye girişlerle ilgili Başbakan Ersin Tatar’ın 7 günlük karantina açıklamasını eleştirdi.
İşte o paylaşım:
Şu anda bir KKTC vatandaşı İngiltere’den gelip Güney Kıbrıs’tan giriş yaptığı için 7 gün karantinaya alındı. Doğru bilgi vermiyor Başbakan. Güney Kıbrıs derken doğru bilgi verilmeli. Resmi Gazetedeki karar bu şekilde değil.
Şu anda bir KKTC vatandaşı İngiltere’den gelip Güney Kıbrıs’tan giriş yaptığı için 7 gün karantinaya alındı.
Doğru bilgi vermiyor Başbakan.
Güney Kıbrıs derken doğru bilgi verilmeli. Resmi Gazetedeki karar bu şekilde değil. https://t.co/vvqgBnxzpY
— Tacan Reynar (@tacanreynar) July 25, 2020