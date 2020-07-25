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Reynar: Resmi Gazetedeki karar bu şekilde değil

25 Temmuz 2020
Tacan Reynar, Başbakan Ersin Tatar, 7 gün karantina, Güney Kıbrıs, Güney Kıbrıs, KKTC, Resmi Gazete

Avukat Tacan Reynar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülkeye girişlerle ilgili Başbakan Ersin Tatar’ın 7 günlük karantina açıklamasını eleştirdi.

İşte o paylaşım:

Şu anda bir KKTC vatandaşı İngiltere’den gelip Güney Kıbrıs’tan giriş yaptığı için 7 gün karantinaya alındı. Doğru bilgi vermiyor Başbakan. Güney Kıbrıs derken doğru bilgi verilmeli. Resmi Gazetedeki karar bu şekilde değil.


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