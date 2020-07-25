Kıbrıs

Doğancı’da “Bisikletini al da gel” etkinliği gerçekleştirildi

25 Temmuz 2020
bisiklet, Fikri Orakçıoğlu Piknik Alanı, Doğancı Dokab birliği, Bisikletini al da gel

Dokab birligi tarafından Fikri Orakçıoğlu Piknik Alanında bisiklet etkinliğini gerçekleştirildi.

bisiklet, Fikri Orakçıoğlu Piknik Alanı, Doğancı Dokab birliği, Bisikletini al da gel

Doğancı Dokab birliği tarafından gerçekleştirilen “Bisikletini al da gel” etkinliğine ilgi büyüktü.

bisiklet, Fikri Orakçıoğlu Piknik Alanı, Doğancı Dokab birliği, Bisikletini al da gel

Bisikletini alan ve kaydını yapan çocuklar, aileler ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı etkinlik Doğancı da Fikri Orakcıoglu piknik alanında etkinliği gerçekleştirdi.

bisiklet, Fikri Orakçıoğlu Piknik Alanı, Doğancı Dokab birliği, Bisikletini al da gel

Çocukların yüzlerindeki mutluluk görülmeye değerdi.

bisiklet, Fikri Orakçıoğlu Piknik Alanı, Doğancı Dokab birliği, Bisikletini al da gel

Etkinlik sonrasında katılanlara dernek tarafından izaz ikramda bulunuldu.

bisiklet, Fikri Orakçıoğlu Piknik Alanı, Doğancı Dokab birliği, Bisikletini al da gel

bisiklet, Fikri Orakçıoğlu Piknik Alanı, Doğancı Dokab birliği, Bisikletini al da gel


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