Doğancı’da “Bisikletini al da gel” etkinliği gerçekleştirildi

Dokab birligi tarafından Fikri Orakçıoğlu Piknik Alanında bisiklet etkinliğini gerçekleştirildi.

Doğancı Dokab birliği tarafından gerçekleştirilen “Bisikletini al da gel” etkinliğine ilgi büyüktü.

Bisikletini alan ve kaydını yapan çocuklar, aileler ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı etkinlik Doğancı da Fikri Orakcıoglu piknik alanında etkinliği gerçekleştirdi.

Çocukların yüzlerindeki mutluluk görülmeye değerdi.

Etkinlik sonrasında katılanlara dernek tarafından izaz ikramda bulunuldu.