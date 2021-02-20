Resmiye Canaltay kimdir?

Ulusal Birlik Partisi (UBP)-Demokrat Parti (DP)-Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümetinde bugün yapılan değişiklikle kabineye bir kadın bakan girmiş oldu.

8 Aralık 2020’de koalisyon protokolü imzalayan UBP-DP-YDP’nin Başbakan Ersan Saner başkanlığındaki kabinesi 9 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından onaylanmış, 19 Aralık 2020’de ise Meclis’te güvenoyu almıştı.

Bir süredir gündemde olan kabine değişikliği bugün gerçekleşti ve Başbakan Saner, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi görevden alarak yerine diş hekimi Ünal Üstel’i atadı. Üstel’den boşalan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevine ise Resmiye Canaltay’ın getirildi.

Böylece UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti’nin kabinesi şöyle şekillendi:

“Başbakan Ersan Saner; Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu; İçişleri Bakanı Kutlu Evren; Maliye Bakanı Dursun Oğuz; Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu; Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu; Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay; Sağlık Bakanı Ünal Üstel; Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman; Ekonomi ve Enerji Bakanı, Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı.”

Kabinede UBP Başbakanlık ve 7 bakanlık, DP 2 bakanlık ve YDP bir bakanlık aldı.

Kabinedeki tek teknokrat bakan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu.

Sağlık Bakanlığı görevinden alınan Ali Pilli, Ersin Tatar başkanlığındaki bir önceki hükümet döneminde de Sağlık Bakanı olarak görev yapıyor ve yerini koruyan tek bakan sıfatı taşıyordu.

RESMİYE CANALTAY KİMDİR?

Cumhuriyet Meclisi internet sayfasındaki bilgiye göre Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevine getirilen Resmiye Canaltay, 1961’de Gazimağusa’da doğdu. İlkokulu Ankara’da okudu. Namık Kemal Lisesi’nden mezun olduktan sonra işletme alanında üniversite eğitim gördü. DAÜ iletişim Fakültesi’nde iletişim alanında master yaptı.

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun kızı olan Canaltay, küçük yaşlardan itibaren UBP’nin içinde aktif bir şekilde bulundu. 4 dönem UBP Gazimağusa Kadın Kolları Başkanlığı yaptı. 2 dönem ise Parti Meclisi üyeliğine seçildi. Uzun yıllar iş kadını olarak turizm alanında faaliyet gösterdi. Bir dönem Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanlığı yaptı. Birçok ülkede turizm fuarları ve çeşitli seminerlere katıldı. Gazimağusa’nın bir marka kent olması için uğraş veren “Antik Mağusa Vakfı’nın” üyesi ve kurucu başkanlığı yaptı.

7 Ocak 2018 tarihinde yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde UBP Gazimağusa Milletvekili olarak seçildi.

Evli ve 2 çocuk annesi olan Resmiye Canlatay İngilizce biliyor.