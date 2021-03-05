RES-BİR, restorancılara yönelik ücretsiz PCR testi programını açıkladı

Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği (RES-BİR), sektöre yönelik yarın (6 Mart) ile 8 Mart Pazartesi günleri arasında tüm ilçelerde gerçekleştirilecek ücretsiz PCR testleri için yer ve saat duyurusu yayınladı.

Ücretsiz PCR Testleri:

Lefkoşa

6 Mart, 7 Mart ve 8 Mart (3 gün)

09:00 – 16:00 saatleri arasında Lefkoşa Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi (Elçilik arkası).

Mağusa

6 Mart ve 8 Mart (2 gün)

10:00 – 17:00 saatleri arasında Califorian Mağusa Restaurant Bahçesinde,

İskele

6 Mart ve 8 Mart (2 gün )

10:00 – 17:00 saatleri arasında İskele Belediyesi Düğün Salonu

Girne

6 Mart, 7 Mart ve 8 Mart (3 gün)

09:00 – 17:00 saatleri arasında Hürdeniz Arka Bahçe (Karaoğlanoğlu)

Güzelyurt ve Lefke

6 Mart ve 8 Mart

09:00 – 17:00 saatleri arasında Güzelyurt Belediyesi Kapalı Çarşı