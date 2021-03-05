Erhürman: Meyhaneler açılmayacak denmesinin nedenini de bilmiyorum!!!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “pek çok meyhane kaydını “lokanta” olarak değiştirdiği için “meyhane” kayıtlı işletme kalıp kalmadığını bilmediğim gibi, kararlarda lokanta/meyhane ayrımının ısrarla sürdürülmesinin ve “meyhaneler açılmayacak” denmesinin nedenini de bilmiyorum!!!” dedi.

Erhürman’ın açıklaması şu şekilde:

“Pek çok meyhane kaydını “lokanta” olarak değiştirdiği için “meyhane” kayıtlı işletme kalıp kalmadığını bilmediğim gibi, kararlarda lokanta/meyhane ayrımının ısrarla sürdürülmesinin ve “meyhaneler açılmayacak” denmesinin nedenini de bilmiyorum!!!

Bu arada kararın 15. maddesi yine kafa karıştırsa da, anlamak için hukuki yorum yöntemlerine başvurmak zorunda kalarak, kafelerin de lokantalarla aynı kurallara bağlı olarak açılacağı sonucuna varıyorum!!!”