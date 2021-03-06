Res-Bir: 10 Mart’ta cafeler de açılacak

Restorancılar Birliği (Res-Bir) yaptıkları girişimler sonucu, PCR testlerinin tamamlanması koşulu ile 10 Mart’ta restoranlarınla beraber Cafe’lerinde açılacağını belirtti. İşte yapılan açıklama:

Değerli üyelerimiz,

5/3/2021 tarihinde bakanlar kurulunun sektörümüz ile alakalı açıkladığı kararlar yönetenlerin bizleri az da olsa anlamaya başladığını göstermektedir .

Ancak yeterli değildir .

Dün akşamdan beri yaptığımız görüşmeler neticesinde Cafe’lerin de 10 Mart’ta tüm pcr testlerini yapmak ve açıklanan kurallara uymak kaydı ile açılabileceğini bildirmek isteriz.

Özel bir üniversitede ortaya çıkan hiç beklenmedik vakalar,

Sağlık bakanlığı ve sağlık üst kurulu tarafından da çok olumlu karşılanan Kapalı alanlarımızın 1/3’ünü kullanmak önerimizin uygulamasının ilanını şimdilik öteletmiştir.

10 Mart tarihinde tekrar değerlendirilecektir.

Bu değerlendirmeden kesin olumlu açıklama bekliyoruz .

Aksi durumda almış olduğumuz sivil itiatsizlik kararımızı 12 Mart cuma günü tüm üyelerimiz ile uygulamaya koyacağımızı yönetenlere burdan duyururuz.