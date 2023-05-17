“Renkler Paylaştıkça Çoğalır” resim sergisi açılışı yapıldı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mayıs 17, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Sanat

“Renkler Paylaştıkça Çoğalır” resim sergisi açılışı yapıldı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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“Renkler Paylaştıkça Çoğalır” resim sergisi açılışı yapıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Türk Belediyesi ile “Another World is Possible” işbirliğinde düzenlenen “Renkler Paylaştıkça Çoğalır” resim sergisinin açılışına katıldı.

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan ve gelirinin Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacağı serginin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, “Önemli olan birlik ve beraberlik içinde acıları paylaşmaktır” dedi.


Cumhurbaşkanı Tatar, 6 Şubat deprem felaketinin büyük acılara neden olduğunu, depremde yaşamını kaybedenleri hatırlamanın ve onların anısına böyle etkinliklerde buluşmanın anlamına işaret etti.

30 sanatçının eserlerinden oluşan sergiye emek veren tüm sanatçıları kutlayan ve “Önemli olan birlik ve beraberlik içinde bu acıları paylaşmaktır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, bu acıyı paylaşırken tüm yüreklerin buluştuğu anlamlı etkinliklerin sürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de yapılan sanatsal faaliyetlerin Kıbrıs Türk halkının öz değerlerini ve yüreğini ileriye taşımakta olduğunu sözlerine ekledi.

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Tags:Renkler Paylaştıkça Çoğalıresimsergi
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