Basın-Sen, Atina ve Lahey’de toplantılara katıldı

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) heyeti, Atina’da Dünya Gazeteciler Sendikası (IFJ) ve Lahey’de Avrupa Gazeteciler Sendikası (EFJ) toplantılarına katıldı.

Basın-Sen’den yapılan açıklamaya göre, söz konusu toplantılara sendikayı temsilen Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir ve Dışilişkiler Sekreteri Ali Kurtoğlu katıldı.

Basın-Sen’den yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde gazetecilere yönelik tehdit ve şiddet olaylarının tartışıldığı toplantıda, şiddetlere yönelik örnekler verildi.

Gazetecilerin artan bir güvencesizlik içerisinde çalıştırıldığına değinilirken, tüm ülkelerin basın özgürlüğüne yönelik saldırılarla karşı karşıya olduğu görüşü paylaşıldı. Bu konuda IFJ Yürütme Kurulu üyeleri, ortak tehditler karşısında küresel dayanışmanın gerekliliğini hatırlattı.

Ayrıca IFJ, Yunan gazeteci Giorgos Karaivaz cinayetiyle ilgili iki yıldır faili meçhul kalan polis soruşturmasının devam etmesi ve sonuç vermesi için uyguladığı baskıda JUADN ile sesini birleştirme kararı aldı. Tüm üye örgütleri temsil eden gazeteciler, basın özgürlüğüne karşı işlenen bu suçun faillerinin bulunmasını talep etti.

Ayrıca JUADN, 2023 yılını öldürülen gazetecinin anısına ithaf etme kararı aldı ve ana teması “20 kurşun demokrasiyi öldürüyor” olarak belirtildi.

IFJ, Yunanistan gazeteci örgütlerinin yanında yer aldığını ve yöneticileri basın özgürlüğünü korumak için acilen katı önlemler almaya çağırdığını açıkladı.

-EFJ Lahey’de toplandı

Öte yandan EFJ Yıllık Olağan Toplantısı 11-12 Mayıs tarihlerinde Lahey’de yapıldı.

Toplantıya, Avrupa’nın 45 ülkesinden yaklaşık 100 gazeteci ve sendika temsilcisi katıldı.

Avrupa’daki 320 bin gazeteciyi temsil eden EFJ kongresinin ev sahibi şehri olarak Lahey seçildi. Hollandalı gazeteciler sendikası Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) tarafından ortaklaşa düzenlenen toplantı, Ses ve Görüntü Müzesi Beeld en Geluid’de gerçekleştirildi.

“Uluslararası hukukun ve tahkimin evi” olarak ünlenen Lahey’deki toplantıda da konu başlığı basın özgürlüğüne yönelik saldırılar oldu.

-“Gazeteciler katlediliyor”

Özellikle Hollanda’da pandemi sürecinde basına yönelik şiddetin ele alındığı toplantının ilk gününde süreç içerisinde öldürülen ve/veya saldırıya uğrayan gazetecilerin yaşadıklarından örnekler verildi.

Toplantının devamında Ukranya’da yaşanan gazeteci katliamlarına yer verildi. Ayrıca Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu birçok ülkede öldürülen gazeteciler anıldı. Bahse konu ülkelerdeki basın özgürlüğü sorgulandı.

Ukrayna’daki savaş hakkında da doğru habercilik yapma mücadelesine odaklanılan toplantıda, gazetecilerin katıldığı bir panel ve uluslararası muhabir Step Vaessen’in (Al Jazeera Media Network) konuştuğu bir konferans gerçekleştirildi. Toplantıda “ahlaki ve pratik ikilemler” tartışıldı.