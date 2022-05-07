Remzi 25 golle “Gol kralı”

Futbol Süper Lig’de 30. Hafta maçları ile birlikte normal sezon tamamlanırken son haftaya kadar devam eden gol krallığı yarışında da sonuç belli oldu.

Süper Lig Gol Kralı, 25 golle Mesarya futbolcusu Remzi Betmezoğlu oldu. Baf Ülkü Yurdu maçında hat trick yapan Remzi, 22 gole ulaşan Cihangir futbolcusu Mishali’nin 3 gol önünde gol kırallığını ilan etti. Remzi sezonun ilk devresinde Türk Ocağı Limasol’da forma giyiyordu. İkinci devrede ,se Mesarya formasıyla gollerine devam etti ve gol krallığı ünvanını aldı.