Spor
Futbolda sonuçlar ve program
Futbolda sonuçlar ve program
AKSA Süper Lig
Doğan T. Birliği – Gönyeli: 1-1
Yenicami – Yonpaş Dumlupınar: 4-2
Girne H. Evi – Hamitköy: 0-7
Binatlı – Cihangir: 1-4
Mesarya – Baf Ü. Yurdu: 4-0
- Kaymaklı – Merit A. Yeşilova: 4-0
Mağusa T. Gücü – Göçmenköy: 3-0
AKSA Birinci Lig
Yeniboğaziçi – Esentepe: 0-1
Maraş – SFC Dörtyol: 6-3
Çetinkaya – Karşıyaka: 2-2
Gençler Birliği – CB Gençlik Gücü: 2-1
8 Mayıs Pazar
AKSA Süper Lig
Türk Ocağı – Lefke
AKSA Birinci Lig
Mormenekşe – Düzkaya
İncirli – Çanakkale
Yalova – Görneç