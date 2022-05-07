Spor

Futbolda sonuçlar ve program

7 Mayıs 2022












Futbolda sonuçlar ve program

AKSA Süper Lig

Doğan T. Birliği – Gönyeli: 1-1

Yenicami – Yonpaş Dumlupınar:  4-2

Girne H. Evi – Hamitköy: 0-7

Binatlı – Cihangir: 1-4

Mesarya – Baf Ü. Yurdu: 4-0

  1. Kaymaklı – Merit A. Yeşilova: 4-0

Mağusa T. Gücü – Göçmenköy: 3-0

AKSA Birinci Lig

Yeniboğaziçi – Esentepe: 0-1

Maraş – SFC Dörtyol: 6-3

Çetinkaya – Karşıyaka: 2-2

Gençler Birliği – CB Gençlik Gücü: 2-1

8 Mayıs Pazar

AKSA Süper Lig

Türk Ocağı – Lefke

AKSA Birinci Lig

Mormenekşe – Düzkaya

İncirli – Çanakkale

Yalova – Görneç

 



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7 Mayıs 2022


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