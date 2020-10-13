Refüje çarpıp yan devrildi

Aracının kontrolünü kaybeden Fatheia Ay İbrahim aracıyla refüje çarptıktan sonra yol ortasında yan devrildi
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle:
Bugün saat 10.30 sıralarında, Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde, Fatheia Ay İbrahim yönetimindeki PU 258 plakalı salon araç ile kuzey istikametinden güney istikametinde doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaydedip orta refüje çarptıktan sonra sol yan kısmı üzerine devrilmiştir. Olayda sonucu yaralanan olmadı.