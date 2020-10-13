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Refüje çarpıp yan devrildi

13 Ekim 2020
Fatheia Ay İbrahim




Aracının kontrolünü kaybeden Fatheia Ay İbrahim aracıyla refüje çarptıktan sonra yol ortasında yan devrildi

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle:
Bugün saat 10.30 sıralarında, Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde, Fatheia Ay İbrahim yönetimindeki PU 258 plakalı salon araç ile kuzey istikametinden güney istikametinde doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaydedip orta refüje çarptıktan sonra sol yan kısmı üzerine devrilmiştir. Olayda sonucu yaralanan olmadı.







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13 Ekim 2020

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