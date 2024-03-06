Red7Oil U14 Ligi’nde fikstür çekiliyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Red7Oil U14 Ligi’nde fikstür 8 Mart Cuma günü saat 15.00’te çekiliyor. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek fikstür çekimine ligde yer alacak 45 takımın temsilcileriyle yer alması istendi.
Bu sezon 9’arlı 5 gruptan oluşan toplam 45 takımın mücadele edeceği Red7Oil U14 Ligi’nde statü tek devreli lig formatında başlayacak. Ardından gruplarında ilk üç sırayı alan 15 takım ile tüm grupların en iyi grup dördüncüsü adını 2.tura yazdıracak. 2.tur, çeyrek final ve yarı final maçları çift maç eliminasyon sistemine göre deplasmanlı oynanacak.
Maç tarihleri ve gruplar şöyle;
Maç Tarihleri
1.HAFTA: 16-17 MART
2.HAFTA: 19-20 MART (HAFTA ARASI)
3.HAFTA: 23-24 MART
SINAV HAFTASI ARASI
4.HAFTA: 6-7 NİSAN
5.HAFTA: 13-14 NİSAN
6.HAFTA: 16-17 NİSAN (HAFTA ARASI)
7.HAFTA: 20-21 NİSAN
8.HAFTA: 27-28 NİSAN
9.HAFTA: 4-5 MAYIS
1.GRUP
BAF ÜLKÜ YURDU
BİNATLI YSK
GAYRETKÖY GSK
LEFKE TSK
HACIALİ YILMAZKÖY SK
SERHATKÖY SK
TEPEBAŞI SK
YALOVA SK
ZÜMRÜTKÖY SK
2.GRUP
CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ TSK
ÇETİNKAYA TSK
DOĞUKENT SK
GÖÇMENKÖY İYSK
GÖNYELİ SK
HAMİTKÖY ŞHSK
KÜÇÜK KAYMAKLI TSK
ERSALICI DİKMEN GÜCÜ TSK
YENİCAMİ AK
3.GRUP
ALSANCAK YEŞİLOVA SK
DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ
DÜZKAYA KOSK
GİRNE HALK EVİ
KARAOĞLANOĞLU SK
LAPTA TBSK
MIRACLE KARŞIYAKA ASK
OZANKÖY SK
TÜRK OCAĞI LİMASOL
4.GRUP
CİHANGİR GSK
CİVİSİL SK
DÖRTYOL SK
MESARYA SK
MIRACLE DEĞİRMENLİK SK
TAŞKENT SK
TUZLASPOR
TÜRKMENKÖY ASK
VADİLİ TÇBSK
5.GRUP
1461 İSKELE TRABZONSPOR
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
MEHMETÇİK TÇBSK
NORTHERNLAND DİPKARPAZ SK
PERA L. GENÇLER BİRLİĞİ SK
TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK
ÜNİMAR MARAŞ GSK
YENİBOĞAZİÇİ DSK
ZELLA ESTATE YENİERENKÖY TSK