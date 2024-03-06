Tenis turnuvasında çekişmeli karşılaşmalar gerçekleşti

Nicosia Motors Cup Tenis Turnuvası çekişmeli maçlar ile devam ediyor. 12 ve 16 yaş kategorilerinde birbirinden çekişmeli müsabakalar oynanandı.

12 ve 16 yaş kategorilerinde oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şöyle;

12 YAŞ KIZ – GRUP 2 Çeyrek Final

Isabel Işılay Clackson – Evgenııa Pershenkova 0/6 0/6

Beren Pilli – Sahra Sevgi Sofu 6/0 6/0

Alisa Sadıkoğlu – Melisa Sadıkoğlu 6/1 6/1

12 YAŞ ERKEK – GRUP 2 Çeyrek Final

Tan Osman Türe – Cenk May 6/4 6/0

Yalın Yurtsever – Çınar Tüzünkan 6/0 6/0

Tuğra İrfanoğlu – Aren Yumurtacıoğlu 6/2 6/4

16 YAŞ KIZ – Yarı Final

Sahil Ece Yerebakan – Özgül Şah 6/0 6/0

16 YAŞ KIZ – GRUP 2 Çeyrek Final

Dinara Yorgancı – Enra Çakartaş 2/6 2/6

Servet Tel – Vera Gazi 1/6 1/6

16 YAŞ ERKEK – Final

Akay Ali Sağkanat – Deniz Hüseyin Önen 6/1 6/2

16 YAŞ ERKEK– GRUP 2 Çeyrek Final

Fuat Abiş – Rüzgar Vural 1/6 0/6

Kıvanç Öztuğ – Baran Adalıer 6/1 6/2

Doruk Tüzel – Recep Yalovalı 7/5 6/4