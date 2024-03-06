Darts 1. Liginde heyecan devam ediyor

KKDF Birinci Lig’de 16. Hafta maçları biri dışında tamamlandı. KKTC Fenerbahçeliler Derneği farklı kazanarak lider Fota Darts Derneğini takibini sürdürdü. Gazimağusa Darts Birliğinin bay geçtiği haftada Alsancak Yeşilova Spor Kulübü sahasında galip gelerek üçüncü sıraya yükseldi. Düzova Spor kulübü, Dağyolu Spor Kulübü ve Mağusa Kültür Derneği da haftayı galibiyetle kapadı. Vadili Darts Derneği ile kayıpsız lider Fota Darts Derneği arasında oynan önemli karşılaşma ise yarıda kaldı. Maçla ilgili son kararı KKDF verecek.

Alınan sonuçlar;

Alsancak Yeşilova Spor Kulübü:13 – Ozanköy Spor Kulübü:3

Girne Av. Atıcılık Kulübü:7 – Mağusa Kültür Derneği:9

Dağyolu Spor Kulübü:9 – Taşkınköy Spor Kulübü:7

Deniz Plaza Spor Derneği:1 – KKTC Fenerbahçeliler Derneği:15

Düzova Spor Kulübü:12 – Mesarya Darts Birliği:4

Vadili Darts Derneği:YK – Fota Darts Derneği :YK

KKDF BİRİNCİ LİG LİG PUAN DURUMU

TAKIM O G B M A Y AV P

1 Fota Darts Derneği 14 14 0 0 174 50 124 42

2 KKTC Fenerbahçeliler Derneği 15 12 0 3 161 79 82 36

3 Alsancak Yeşilova Spor Kulübü 15 11 0 4 145 95 50 33

4 Gazimağusa Darts Birliği 14 10 1 3 144 80 64 31

5 Vadili Darts Derneği 14 10 1 3 138 86 52 31

6 Girne Av. Atıcılık Kulübü 14 8 0 6 120 104 16 24

7 Dağyolu Spor Kulübü 15 8 0 7 116 124 -8 24

8 Düzova Spor Kulübü 15 5 0 10 102 138 -36 15

9 Mesarya Darts Birliği 15 5 0 10 95 145 -50 15

10 Ozanköy Spor Kulübü 14 4 0 10 82 142 -60 12

11 Mağusa Kültür Derneği 15 4 0 11 87 153 -66 12

12 Taşkınköy Spor Kulübü 15 2 0 13 87 153 -66 6

13 Deniz Plaza Spor Derneği 15 1 0 14 69 171 -102 3