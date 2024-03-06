Darts 1. Liginde heyecan devam ediyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mart 6, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Darts 1. Liginde heyecan devam ediyor

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Darts 1. Liginde heyecan devam ediyor

KKDF Birinci Lig’de 16. Hafta maçları biri dışında tamamlandı. KKTC Fenerbahçeliler Derneği farklı kazanarak lider Fota Darts Derneğini takibini sürdürdü. Gazimağusa Darts Birliğinin bay geçtiği haftada Alsancak Yeşilova Spor Kulübü sahasında galip gelerek üçüncü sıraya yükseldi. Düzova Spor kulübü, Dağyolu Spor Kulübü ve Mağusa Kültür Derneği da haftayı galibiyetle kapadı. Vadili Darts Derneği ile kayıpsız lider Fota Darts Derneği arasında oynan önemli karşılaşma ise yarıda kaldı. Maçla ilgili son kararı KKDF verecek.

 


 

Alınan sonuçlar;

Alsancak Yeşilova Spor Kulübü:13 – Ozanköy Spor Kulübü:3

Girne Av. Atıcılık Kulübü:7 – Mağusa Kültür Derneği:9

Dağyolu Spor Kulübü:9 – Taşkınköy Spor Kulübü:7

Deniz Plaza Spor Derneği:1 – KKTC Fenerbahçeliler Derneği:15

Düzova Spor Kulübü:12 – Mesarya Darts Birliği:4

Vadili Darts Derneği:YK – Fota Darts Derneği :YK

 

KKDF BİRİNCİ LİG LİG PUAN DURUMU                                                            

         TAKIM                                                                           O      G      B     M     A         Y          AV        P

1       Fota Darts Derneği                                                     14     14     0     0       174     50       124         42

2       KKTC Fenerbahçeliler Derneği                                 15     12     0     3       161     79       82         36

3       Alsancak Yeşilova Spor Kulübü                                15     11     0     4       145     95       50         33

4       Gazimağusa Darts Birliği                                           14     10     1     3       144     80       64         31

5       Vadili Darts Derneği                                                   14     10     1     3       138     86       52         31

6       Girne Av. Atıcılık Kulübü                                            14     8       0     6       120     104     16         24

7       Dağyolu Spor Kulübü                                                  15     8       0     7       116     124     -8         24

8       Düzova Spor Kulübü                                                   15     5       0     10     102     138     -36         15

9       Mesarya Darts Birliği                                                 15     5       0     10     95       145     -50         15

10     Ozanköy Spor Kulübü                                                 14     4       0     10     82       142     -60         12

11     Mağusa Kültür Derneği                                             15     4       0     11     87       153     -66         12

12     Taşkınköy Spor Kulübü                                              15     2       0     13     87       153     -66       6

13     Deniz Plaza Spor Derneği                                          15     1       0     14     69       171     -102     3

                                                                                                                                                                         

 

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Tags:KKDF Birinci Lig
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