Asbuzu U16 Bölge Karmalarında heyecan sürüyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mart 6, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Asbuzu U16 Bölge Karmalarında heyecan sürüyor

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Asbuzu U16 Bölge Karmalarında heyecan sürüyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Bölge Karmalarında 2.maçlar geride kaldı. Güzelyurt/Lefke, Girne, Lefkoşa, Mesarya, Gazimağusa ve İskele U16 karmaları kıyasıya bir rekabet içerisine girdi. İlk iki haftası geride kalan ve tek devreli lig formatında oynanan ligde Lefkoşa Karması ile Mesarya Karması 2’de 2 yapmayı başardı. Oynanan 2.maçlar sonunda Mesarya Karması, Gazimağusa Karması’nı 2-1 ile geçerken, İskele Karması da Güzelyurt/Lefke Karması’nı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Lefkoşa Karması ile Girne Karması karşılaşmasını ise Lefkoşa Karması 1-0 kazandı.

 


Asbuzu U16 Ligi’nde 8 Mart Cuma günü oynanacak 3.hafta karşılaşmalarında program şöyle;

 

Gönyeli Stadı: Lefkoşa Karması – İskele Karması

Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı: Girne Karması – Mesarya Karması

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı: Güzelyurt/Lefke Karması – Gazimağusa Karması

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Tags:Asbuzu U16 Bölge Karmaları
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