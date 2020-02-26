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Real evinde City’e boyun eğdi

27 Şubat 2020

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Real Madrid sahasında Manchester City’i konuk etti. 3 golün atıldığı ve 1 kırmızı kartın çıktığı maçta gülen taraf Manchester City oldu.

Santiago Bernabeu’da oynanan karşılaşmayı Manchester City 2-1 kazandı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. Ev sahibi takım 60. dakikada Isco’nun golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip 78. dakikada Gabriel Jesus ile beraberliği sağladı.

Maçta son sözü De Bruyne söyledi. Belçikalı yıldız, 83. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirerek takımına galibiyeti getirdi. Real Madrid’de Sergio Ramos 86. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından büyük bir avantajı elinde bulunduran Manchester City, Real Madrid ile 17 Mart Çarşamba günü İngiltere’de karşı karşıya gelecek.

Olympique Lyon avantajı kaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Olympique Lyon sahasında Juventus’u 1-0 yenerek rövanş için avantaj elde etti.

Parc Olympique Lyonnais’ta oynanan karşılaşmanın 31. dakikasında ev sahibi takım Tousart’ın attığı golle maçı 1-0 kazandı.

Karşılaşmanın rövanşı 17 Mart Çarşamba günü İtalya’da oynanacak.




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