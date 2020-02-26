Norveç’te ilk koronavirüs vakası görüldü

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü, bir ülke vatandaşına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaştığını duyurdu.
Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü, bir ülke vatandaşında yeni tip koronavirüs tespit edildiğini bildirdi.
Virüs tespit edilen hastanın test sonucunun pozitif çıktığı ve evde izole edildiği belirtildi.
Enstitü, hastanın geçen hafta Çin’den döndüğünü ve başkalarına bulaştırmış ihtimalinin düşük olduğunu açıkladı.
Enstitü Direktörü Line Vold basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Bu kişi salgının başladığı Çin bölgesinden döndükten sonra test edildi” ifadelerini kullandı.