RDÜ Rektörü Prof. Dr. Bıçak Fahd Bin Sultan Üniversitesi’ni denetledi

Rauf Denktaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak Suudi Arabistan’ın Fahd Bin Sultan Üniversitesi’ni İkinci Kez Denetledi.

Prof. Bıçak Dört kişilik Uzmanlar Heyetine Başkanlık Yaptı.

Suudi Arabistan Ulusal Akademik Akreditasyon ve Değerlendirme Merkezi’nin (National Center for Academic Accreditation and Evaluation) (NCAAA) daveti ile gerçekleştirilen ve Akreditasyon Direktörlüğü’nü Dr. Suliman Jubeer’ın yaptığı Suuidi Arabistan’ın Fahd Bin Sultan Üniversitesi’nin kurumsal denetlemesi icin görevlendirilen uluslararası uzmanlar paneline RDU Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak başkanlık yaptı.

Oryantasyon günü ile birlikte 5 gün süren çevrimiçi saha ziyareti ve sonrasında geri bildirim toplantısı ve sonuç raporunun yazılması ile tamamlanan denetleme sürecinde, Prof. Bıçak ile birlikte, Birleşik Arap Emirlikleri Vernewell Akademi Rektör Yardımcısı ve Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Nabil ElKadhi, Suudi Arabistan Umm Al-Qura Üniversitesi Kalite Kurulu Dekanı Prof. Dr. Mohammed Al Zahrani ve Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı Danışmanı Dr. Abeer Alsarrani görev yaptıllar. Prof. Bıçak 2016 yılında da Fahd Bin Sultan Üniversitesi’nin kurumsal denetimini yapan uluslararası komiteye de başkanlık yapmıştı.

Suudi Arabistan Ulusal Akademik Akreditasyon ve Değerlendirme Merkezi’nin (NCAAA) revize edilmiş yeni standart ve kriterleri çerçevesinde denetlenen Fahd Bin Sultan Üniversitesi kurumsal denetlenmesinde, Misyon ve Stratejik Planlama, Yönetişim ve Yönetim, Eğitim ve Öğretim, Öğrenciler, Akademik ve İdari Personel, Kurumsal Kaynaklar, Araştırma, ve Toplum ile İşbirliği başlıkları altında 100’ün üzerinde kritere uygunlukları değerlendirildi. Prof. Bıçak’ın yapmış olduğu görev dağılımı çerçevesinde kendisi, Stratejik Plan, misyon ve vizyon cümlesi ile amaç ve hedefleri arasındaki tutarlılık, hedeflerin yıllık performans kriterlerinin elde edilip edilmediği ve Stratejik Plan’ın akademik ve idari birimler tarafından nasıl icra edildiğini değerlendirmiştir.

Çevrimiçi gerçekleştirilen yerinde ziyaret görüşmeleri ilk günde Fahd Bin Sultan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saad Alqrani ile başlamış ve sonrasında, Dekan, dekan yardımcıları, bölüm başkanları, akademik ve idari personel ile öğrenciler, Kayıt ve Kabul İşleri Direktörü ile Personeli, ve dış paydaşlar (mezunlar, profesyonel kuruluş temsilcileri, işverenler ve danışma kurulu üyeleri) ile ayrı ayrı gruplar halinde görüşülmüştür. Denetlemenin son gününde ise Prof. Bıçak, Fahd Bin Sultan Üniversitesi Rektörü ile Senato Üyelerine denetleme bulguları ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Prof. Bıçak bugüne kadar başta Suudi Arabistan, Bahreyn, Lübnan, Oman, Turkiye, Kosova, Sırbıstan olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası kalite güvence kurumları adına 45’in üzerinde kurumsal ve program bazındaki üniversite denetlemelerinde Uluslararası Uzmanlar Heyetlerine başkanlık yapmıştır. Prof. Bıçak geçtiğimiz son iki öğretim yılında Bahreyn Yüksek Öğretim Kalite Güvence Kurulu adına Bahreyn’in Ahlia Universitesi ile Brunel-Londra Üniversiteleri işbirliğinde verilen İşletme Doktora Programı, Umman Ulusal Kalite Denetleme ve Akreditasyon Otoritesi adına Yüksek Öğretim Kurumlarından Muskat Koleji ile Suudi Arabistan’da Jidde Üniversitesi, Gulf Colleges Yüksek Öğretim Kurumu, Yanbu Üniversitesi ve Kral Faysal Üniversitelerini denetleyen komitelerin başkanlığını yapmıştır.