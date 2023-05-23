Sağanak geçişleri geçişleri ülkenin birçok kesiminde etkili oldu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Mayıs 23, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Sağanak geçişleri geçişleri ülkenin birçok kesiminde etkili oldu

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
posted on
otobüs durağı yağmur

Kısa süreli sağanak geçişleri ülkenin birçok kesiminde etkili oldu.

Lefkoşa’da bugün öğle saatlerinde bir anda bastıran yağmurun hazırlıksız yakaladığı vatandaşlara yaşattığı zor anlar TAK foto muhabirinin objektifine takıldı.


Otobüs durağına, dükkanların brandalarına sığınan vatandaşlardan bazıları da tek şemsiyeyi paylaşmak zorunda kaldı.

Meteoroloji Dairesi, yağışlı havanın Perşembe güne kadar devam edeceğini, düşen sıcaklığın hafta sonu 4 derece yükseleceğini duyurmuştu.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:durakLefkoşasağanakYağmur
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar