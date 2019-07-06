Rauf Denktaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Bıçak Suudi Arabistan’daki Taif Üniversitesi’ni denetledi

Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak 1-4 Temmuz 2019 tarihleri arasında Suudi Arabistan’in Taif Üniversitesi’ni denetledi.

Suudi Arabistan Ulusal Kalite Denetleme ve Değerlendirme Otoritesi (NCAAA) adına gerçekleştirilen ve Akreditasyon Direktörlüğünü Dr. Naser Sarhan’ın yaptığı denetleme Oriyentasyon Günü ile birlikte toplam 5 gün sürdü. Taif Üniversitesi’ni denetleyen uluslararası uzmanlar panelinde, RDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak’ın yanında, Birleşik Krallık’ın Kalite Güvence Ajansı’ndan (QAA) Prof. Peter John Hodson, Avustralya’nın Victoria Üniversitesin’den Dr. Cheryl Lee Crosthwaite, Mısır’ın Suez Canal Üniversitesi’nden Prof. Dr. Somaya Hosny, Cezayir’in Hamdan Bin Mohammed e-Üniversitesi’nden Dr. Narimane Hadj-Hamou ve Suudi Arabistan’ın King Khalid Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Saeed AlQahtani görev yaptılar

Suudi Arabistan Ulusal Kalite Denetleme ve Değerlendirme Otoritesi’nin standartları, usul ve esasları çerçevesinde denetlenen Taif Üniversitesi’nin Ana Kampüs yanında, 3 yardımcı Kampüsünde, 75 Programda 50 bin öğrenci öğrenim görmektedir. Söz konusu Taif Üniversitesi’nin denetiminde yapılan görev dağılımı neticesinde Prof. Bıçak Taif Üniversitesi’nin Stratejik Planı’nı değerlendirirken Stratejik Planın misyonu ile amaç ve hedefleri arasındaki tutarlılığa, hedeflerin yıllık performans kriterlerinin elde edilip edilmediğine ve Stratejik Plan’ın akademik ve idari birimler tarafından nasıl icra edildiğini değerlendirmiştir.

İlk günde Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Saad Al Zahrani ile görüşülmesi ile başlayan denetlemelerde tüm iç (Dekan, dekan yardımcıları, bölüm başkanları, akademik ve idari personel ile öğrenciler) ve dış paydaşlar (mezunlar, profesyonel kuruluş temsilcileri, işverenler ve danışma kurulu üyeleri) Taif Üniversitesi’nin hazırlamış olduğu 400 sayfalık Öz Değerlendirme Raporu ve 1800 tane destekleyici döküman çerçevesinde Uluslararası uzmanlar heyetinin sorularını yanıtladılar. 1980 yılında Jidde’deki KingAbdulAziz Üniversitesi’nin bir Kampüsü olarak Taif Şehrinde Eğitim Fakültesi ile öğretime başlayan Taif Üniversitesi, daha sonra Mekke’deki Um Al Qura Üniversitesi’nin kurulması ile bu Üniversiteye bağlı olarak eğitim vermiş ve Taif Üniversitesi ismi ile eğitime ise 2003 yılından itibaren başlamıştır.

Taif Üniversitesi ilk olarak 2015 yılında denetlenmiş ve bu denetlemede verilen 60 tavsiyeyi (recommendation) yerine getirerek esas Akreditasyon Değerlendirmesi için müracaat yapmıştı. Suudi Arabistan Ulusal Kalite Kurulu’nun (NCAAA) revize edilmiş yeni standartları çerçevesinde ve “ikinci tur” değerlendirmeler kapsamında, Taif Üniversitesi, Misyon ve Stratejik Plan, Yönetişim ve Yönetim, Eğitim ve Öğretim, Öğrenciler, Akademik ve İdari Personel, Kurumsal Kaynaklar, Araştırma ve Toplum ile İşbirliği başlıkları altında, söz konusu başlıklar ile alt başlıklarını ne derecede yerine getirdikleri konusunda değerlendirilmişlerdir.

Prof. Bıçak bugüne kadar başta Suudi Arabistan, Bahreyn, Lübnan, Oman, Turkiye, Kosova, Sırbıstan olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası kalite güvence kurumları adına (Almanya’dan FIBAA ve AQAS ve Avrupa’dan European Foundation and Management) adına 40’in üzerinde denetlemelerde Uluslararası Uzmanlar Heyetine başkanlık yapmış ve bu yıl içerisinde de Bahreyn Yüksek Öğretim Kalite Güvence Kurulu adına Bahreyn’in Uluslararası AMA Üniversitesi ve Uman Ulusal Kalite Denetleme ve Akreditasyon Otoritesi’nin davetlisi olarak Yüksek Öğretim Kurumlarından Muskat Koleji’ni de denetlemiştir.

Prof. Bıçak “Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti’nde birçok kesimin üniversitelerimizdeki mevcut kalitenin artırılması yönünde yıllardır söylemlerde bulunmalarına karşın, bugüne kadar üniversitelerimizin uluslararası standartlar ve prensipler doğrultusunda, paydaş görüşleri alınarak herhangi bir sistemin geliştirilememesini ve uygulamaya konamamasını büyük bir eksiklik” olarak değerlendirmiştir.