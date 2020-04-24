Ramazan ayının olmazsa olmazı güllaç iftar sofralarındaki yerini almaya hazırlanıyor. Pratik ve hafif bir tatlı olması nedeniyle özellikle tercih edilen güllacın yapımı da merakla araştırılıyor. Peki güllaç nasıl yapılır? Güllaç için gereken malzemeler nelerdir? İşte ağızlarda nefis bir tat bırakan güllaç tarifi…

11 ayın sultanı Ramazanın vazgeçilmez tatlısı güllaç nasıl yapılır merakla araştırılıyor. Hafif ve pratik bir tatlı olması sebebiyle özellikle tercih edilen güllaç bu Ramazan da mutfaklardaki yerini almaya hazırlanıyor. Peki güllaç nasıl yapılır? Güllaç için gereken malzemeler nelerdir? İşte güllaç tarifi… GÜLLAÇ TARİFİ MALZEMELERİ • 10 yaprak güllaç • 2 litre süt • 2 su bardağı şeker • 2 su bardağı çekilmiş fındık GÜLLAÇ TARİFİ YAPILIŞI 1. Sütü ocağa alın, biraz ısınınca şekeri ekleyin. 2. Şeker eridikten sonra sütü ocaktan alın. 3. Bir sunum tepsisine güllaç yapraklarından birini koyun. 4. Üzerine 2 kepçe süt gezdirin. 5. Diğer yapraklar için de aynı işlemi uygulayın. 6. 5. Yaprakta orta kısma 1.5 su bardağı fındığı serpin. 7. Üzerine 5 kat güllacı da kapatın. 8. Kalan sütü üzerine dökün. 9. Tepsinin üzerini kapatın ve en az 2 saat buzdolabında bekletin. 10. Kalan yarım su bardağı fındıkla soğumuş tatlının üzerini süsleyin. 11. Güllaç tarifi hazır. Afiyet olsun…