BeslenmeKıbrısYaşamYemek

Ramazan ayının olmazsa olmazı: Güllaç

İşte lezzetli güllaç tarifi

24 Nisan 2020

Ramazan ayının olmazsa olmazı güllaç iftar sofralarındaki yerini almaya hazırlanıyor. Pratik ve hafif bir tatlı olması nedeniyle özellikle tercih edilen güllacın yapımı da merakla araştırılıyor. Peki güllaç nasıl yapılır? Güllaç için gereken malzemeler nelerdir? İşte ağızlarda nefis bir tat bırakan güllaç tarifi…

11 ayın sultanı Ramazanın vazgeçilmez tatlısı güllaç nasıl yapılır merakla araştırılıyor. Hafif ve pratik bir tatlı olması sebebiyle özellikle tercih edilen güllaç bu Ramazan da mutfaklardaki yerini almaya hazırlanıyor. Peki güllaç nasıl yapılır? Güllaç için gereken malzemeler nelerdir? İşte güllaç tarifi…

GÜLLAÇ TARİFİ MALZEMELERİ

• 10 yaprak güllaç

• 2 litre süt

• 2 su bardağı şeker

• 2 su bardağı çekilmiş fındık

 

GÜLLAÇ TARİFİ YAPILIŞI

1. Sütü ocağa alın, biraz ısınınca şekeri ekleyin.

2. Şeker eridikten sonra sütü ocaktan alın.

3. Bir sunum tepsisine güllaç yapraklarından birini koyun.

4. Üzerine 2 kepçe süt gezdirin.

5. Diğer yapraklar için de aynı işlemi uygulayın.

6. 5. Yaprakta orta kısma 1.5 su bardağı fındığı serpin.

7. Üzerine 5 kat güllacı da kapatın.

8. Kalan sütü üzerine dökün.

9. Tepsinin üzerini kapatın ve en az 2 saat buzdolabında bekletin.

10. Kalan yarım su bardağı fındıkla soğumuş tatlının üzerini süsleyin.

11. Güllaç tarifi hazır. Afiyet olsun…



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Hükümetin gündeminde akaryakıt indirimi yok

Hükümetin gündeminde akaryakıt indirimi yok

24 Nisan 2020
Photo of LTB’den“Kıbrıs’ta kadın olmak” temalı bir video kampanyası

LTB’den“Kıbrıs’ta kadın olmak” temalı bir video kampanyası

24 Nisan 2020
Photo of Neslihan Çakır 20:30 da sizlerle

Neslihan Çakır 20:30 da sizlerle

24 Nisan 2020
Photo of İstiklal Marşı, İskele ve köylerinde hep bir ağızdan okundu

İstiklal Marşı, İskele ve köylerinde hep bir ağızdan okundu

24 Nisan 2020
Photo of Oğuz: Çileğin üretimi ve pazarlanmasında sorun yok

Oğuz: Çileğin üretimi ve pazarlanmasında sorun yok

24 Nisan 2020
Photo of 11 ayın sultanı Ramazan başladı

11 ayın sultanı Ramazan başladı

24 Nisan 2020
Photo of Bilim Kurulu hangi sektörlerin, hangi şartlar altında açılabileceği konusunu görüştü

Bilim Kurulu hangi sektörlerin, hangi şartlar altında açılabileceği konusunu görüştü

24 Nisan 2020
Photo of Tatar: Rehavete kapılmazsak, selametle atlatmış olacağız

Tatar: Rehavete kapılmazsak, selametle atlatmış olacağız

24 Nisan 2020
Photo of Vudalı: Sağlık sistemi hazır olursa önlemleri gevşetebiliriz

Vudalı: Sağlık sistemi hazır olursa önlemleri gevşetebiliriz

24 Nisan 2020
Photo of Bugünden itibaren maske takmak zorunlu

Bugünden itibaren maske takmak zorunlu

24 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı