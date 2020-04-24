DünyaSanatYaşam

Johannes Stötter’in vücut boyama sanatı: Kelebek aslında bir kadın

Fotoğraftaki kadını fark etmek neredeyse imkansız. Ödüllü İtalyan beden boyama sanatçısı Johannes Stötter, “Şimdiye kadarki en iyi çalışmam” dediği ‘Kelebek’ adlı illüzyon projesiyle beğeni topladı.

24 Nisan 2020

Fotoğraftaki kadını görüyor musunuz? Ayçiçeğine konmuş bir kelebek gibi görünen, aslında bir kadın.

Beden ressamı Johannes Stötter, canlı modellerini boyayarak çevrelerine uyumlu hale getirip kamufle ediyor.

Modellerini kah hayvanlara dönüştürüyor kah ayakkabı gibi nesnelere…

İtalyan sanatçı, illüzyon yarattığı beden boyama sanatı çalışmalarıyla bugüne dek pek çok ödül aldı.

‘Kelebek’ adlı son illüzyon çalışmasını kızı Linnéa’ya adayan Stötterr, bunun şimdiye kadar çıkardığı en iyi işi olduğunu söyledi.

İşte Stötterr’in beden boyama çalışmasıyla yarattığı illüzyon…



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Trump: Tedbirlerin süresini uzatabiliriz

Trump: Tedbirlerin süresini uzatabiliriz

24 Nisan 2020
Photo of Koronavirüs Brezilya’da hız kesmiyor

Koronavirüs Brezilya’da hız kesmiyor

24 Nisan 2020
Photo of Oxford Üniversitesi, insanlar üzerinde corona virüs aşısı denemelerine başladı

Oxford Üniversitesi, insanlar üzerinde corona virüs aşısı denemelerine başladı

24 Nisan 2020
Photo of Dünya geneli vaka sayısı 2 milyon 700 bini aştı

Dünya geneli vaka sayısı 2 milyon 700 bini aştı

24 Nisan 2020
Photo of Oxford Üniversitesi, insanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine iki gönüllü ile başladı

Oxford Üniversitesi, insanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine iki gönüllü ile başladı

24 Nisan 2020
Photo of Şakiroğlu: Tüm çocuklar özeldir

Şakiroğlu: Tüm çocuklar özeldir

23 Nisan 2020
Photo of Tom Hanks’ten sekiz yaşındaki ‘”Corona” isimli çocuğa hediye

Tom Hanks’ten sekiz yaşındaki ‘”Corona” isimli çocuğa hediye

23 Nisan 2020
Photo of Türkiye’de Mazhar ve Fuat’tan Özkansız 23 Nisan konseri

Türkiye’de Mazhar ve Fuat’tan Özkansız 23 Nisan konseri

23 Nisan 2020
Photo of UEFA’dan 676 kulübe 70.4 milyon euro’luk ödeme

UEFA’dan 676 kulübe 70.4 milyon euro’luk ödeme

23 Nisan 2020
Photo of İkizi İspanyol gribinden kendisi corona virüsten öldü

İkizi İspanyol gribinden kendisi corona virüsten öldü

23 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı