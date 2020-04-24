Johannes Stötter’in vücut boyama sanatı: Kelebek aslında bir kadın

Fotoğraftaki kadını görüyor musunuz? Ayçiçeğine konmuş bir kelebek gibi görünen, aslında bir kadın.

Beden ressamı Johannes Stötter, canlı modellerini boyayarak çevrelerine uyumlu hale getirip kamufle ediyor.

Modellerini kah hayvanlara dönüştürüyor kah ayakkabı gibi nesnelere…

İtalyan sanatçı, illüzyon yarattığı beden boyama sanatı çalışmalarıyla bugüne dek pek çok ödül aldı.

‘Kelebek’ adlı son illüzyon çalışmasını kızı Linnéa’ya adayan Stötterr, bunun şimdiye kadar çıkardığı en iyi işi olduğunu söyledi.

İşte Stötterr’in beden boyama çalışmasıyla yarattığı illüzyon…