Raif Denktaş anısına güreş müsabakaları yapıldı

Güreş Federasyonu Rıfat Şener Güreş Salonu’nda “Gençler Serbest Kategorisi”nde yapılan müsabakalar büyük çekişmelere sahne oldu. Güreşçiler madalya kazanmak için kıyasıya mücadele ettiler. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya, şampiyon Özev Spor Kulübü takımına ise kupayı Serdar Denktaş tarafından verildi.

Müsabakada elde edilen sonuçlar:

Takım Klasmanı:

ÖZEV SPOR KULÜBÜ (ÖZEV) 187 PUAN

BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ (BİASK) 185 PUAN

LAPTA TÜRK BİRLİĞİ 120 PUAN

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (DAÜ) 70 PUAN

57 Kg.

İSMAİL KURŞUN

BABUR MURTAZAGULOV

KÜRŞAT DALKIÇ

61 Kg.

ALİ KURŞUN

ORHAN ÖNEN

AHMET AKYOL

65 Kg.

MERTCAN YILMAZ

KEREM TAŞ

DOĞUKAN ÖZSAİT

70 Kg.

MEHMETALİ ZEKİ DEMİR

BATUHAN ECEVİT

MERT CİNGİL

74 Kg.

BİLAL SERDAR KAYA

YASİR EVRENSEL

KADİR TALİMAN

79 Kg.

CUMA YAKIŞIKLI

AHMET ALTOPRAK

GÖRAY AKANDAĞ

86 Kg.

İSMAİL ARSLAN

CEMAL DİREN

ATABERK SERDAR

92 Kg.

SERDAR ROZGELDİYEV

ORHAN BEKİR BELLİ

SEDAT YILDIRIMLAR

97 Kg.

MUSTAFA GÜVEN

MERT ÇOLAK

97-125 Kg.