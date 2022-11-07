Spor
Raif Denktaş anısına güreş müsabakaları yapıldı
Güreş Federasyonu Rıfat Şener Güreş Salonu’nda “Gençler Serbest Kategorisi”nde yapılan müsabakalar büyük çekişmelere sahne oldu. Güreşçiler madalya kazanmak için kıyasıya mücadele ettiler. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya, şampiyon Özev Spor Kulübü takımına ise kupayı Serdar Denktaş tarafından verildi.
Müsabakada elde edilen sonuçlar:
Takım Klasmanı:
- ÖZEV SPOR KULÜBÜ (ÖZEV) 187 PUAN
- BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ (BİASK) 185 PUAN
- LAPTA TÜRK BİRLİĞİ 120 PUAN
- DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (DAÜ) 70 PUAN
57 Kg.
- İSMAİL KURŞUN
- BABUR MURTAZAGULOV
- KÜRŞAT DALKIÇ
61 Kg.
- ALİ KURŞUN
- ORHAN ÖNEN
- AHMET AKYOL
65 Kg.
- MERTCAN YILMAZ
- KEREM TAŞ
- DOĞUKAN ÖZSAİT
70 Kg.
- MEHMETALİ ZEKİ DEMİR
- BATUHAN ECEVİT
- MERT CİNGİL
74 Kg.
- BİLAL SERDAR KAYA
- YASİR EVRENSEL
- KADİR TALİMAN
79 Kg.
- CUMA YAKIŞIKLI
- AHMET ALTOPRAK
- GÖRAY AKANDAĞ
86 Kg.
- İSMAİL ARSLAN
- CEMAL DİREN
- ATABERK SERDAR
92 Kg.
- SERDAR ROZGELDİYEV
- ORHAN BEKİR BELLİ
- SEDAT YILDIRIMLAR
97 Kg.
- MUSTAFA GÜVEN
- MERT ÇOLAK
97-125 Kg.
- UĞUR ÖN
- ONUR ÖĞÜT
- İRFAN GÖZÜTOK