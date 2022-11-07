Spor

Raif Denktaş anısına güreş müsabakaları yapıldı

7 Kasım 2022
Raif Denktaş anısına güreş müsabakaları yapıldı






Güreş Federasyonu Rıfat Şener Güreş Salonu’nda “Gençler Serbest Kategorisi”nde yapılan müsabakalar büyük çekişmelere sahne oldu. Güreşçiler madalya kazanmak için kıyasıya mücadele ettiler. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya, şampiyon Özev Spor Kulübü takımına ise kupayı Serdar Denktaş tarafından verildi.




 



Müsabakada elde edilen sonuçlar:

 

Takım Klasmanı:

  • ÖZEV SPOR KULÜBÜ (ÖZEV) 187 PUAN
  • BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ (BİASK) 185 PUAN
  • LAPTA TÜRK BİRLİĞİ 120 PUAN
  • DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (DAÜ) 70 PUAN

 

57 Kg.

  • İSMAİL KURŞUN
  • BABUR MURTAZAGULOV
  • KÜRŞAT DALKIÇ

 

61 Kg.

  • ALİ KURŞUN
  • ORHAN ÖNEN
  • AHMET AKYOL

 

65 Kg.

  • MERTCAN YILMAZ
  • KEREM TAŞ
  • DOĞUKAN ÖZSAİT

 

70 Kg.

  • MEHMETALİ ZEKİ DEMİR
  • BATUHAN ECEVİT
  • MERT CİNGİL

 

74 Kg.

  • BİLAL SERDAR KAYA
  • YASİR EVRENSEL
  • KADİR TALİMAN

 

79 Kg.

  • CUMA YAKIŞIKLI
  • AHMET ALTOPRAK
  • GÖRAY AKANDAĞ

 

86 Kg.

  • İSMAİL ARSLAN
  • CEMAL DİREN
  • ATABERK SERDAR

 

92 Kg.

  • SERDAR ROZGELDİYEV
  • ORHAN BEKİR BELLİ
  • SEDAT YILDIRIMLAR

 

97 Kg.

  • MUSTAFA GÜVEN
  • MERT ÇOLAK

 

97-125 Kg.

  • UĞUR ÖN
  • ONUR ÖĞÜT
  • İRFAN GÖZÜTOK

 

 



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7 Kasım 2022