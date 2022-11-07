Başarılı cimnastikçiler ödüllendirildi

KKTC Cimnastik Federasyonu’nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlediği Artistik Cimnastik Minik Kızlar müsabakasında dereceye giren çocuklara kupaları düzenlenen törenle taktim edildi.

KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu törende yaptığı açıklamada “Her geçen gün daha da ileriye giden çocuklarımız bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Başta çocuklarımızı, ailelerimizi, antrenörlerimizi ve başarıda emeği geçen herkesi kutlarız.” ifadelerini kullandı.

İlk 3 sırada yer alan sporcular ve kulüpleri şöyle: