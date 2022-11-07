Akıncılar’da drag şöleni

2022 Güven Sigorta Kuzey Kıbrıs Drag Yarışları Şampiyonası’nın final ayağı olan “Miracle Cah&More Drag Yarışı” geçtiğimiz gün Akıncılar Tünel Yolu’nda yapıldı. Cuma akşamı yapılan sıralamalar ile yarışçılar elde ettikleri derecelere göre 6 sınıfa ayrıldılar. Cumartesi akşamı ise toplam 66 pilot podyum mücadelesi verdi. Güven Sigorta’nın şampiyona sponsorluğu ve Miracle Cash&More’un ana sponsorluğu’nun yanı sıra Lifecell Digital’in iletişim sponsorluğunda, Capital Radio’nun medya sponsorluğunda yapılan yarış; Comment Printing, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Mardo, Değirmenlik Belediyesi, Prime Cars, NEU Hospital ve Cahit Necipoğlu Limited’in de destekleriyle hayata geçirildi.

Günün en hızlısı Swottou oldu

Sıralamalarda 9,665 saniyelik derece elde eden RS3 pilotu Aykan Kalay, yarışta mekanik bir arıza yaşayarak piste çıkamadı. Böylece, sezonun bir önceki yarışını da kazanan, yarışa güneyden Honda Civic Turbo 4×4 aracıyla katılan Stellios Swottou bu sınıfın birincisi oldu. Swottou ayrıca 9.7 saniyelik derecesiyle günün en iyi derecesi kupasını da almaya hak kazandı. 11 saniye sınıfında ise Türkiye’den yarışa katılan rakibi Metin Doğan’ı 2-0 yenen Audi RS3 pilotu Habib Yıldırımlar birinci olurken Tofaş Şahin kullanan Metin Doğan ikinci, Nissan Silvia kullanan Tekin Topçam üçüncü oldu. 3 Honda sürücüsünün podyuma çıktığı ve toplamda 10 sürücünün piste çıktığı 12 saniye sınıfı birincisi Honda Integra K24 Turbo aracıyla Okan Şah oldu. Honda Civic aracıyla Şevket Kavalcı ikinci olurken, ve yine Honda Civic aracıyla Seren Özgürlü üçüncü oldu. 14 pilot ile en kalabalık ikinci sınıf olan 13 saniye sınıfında Toyota Startler Turbo aracıyla Çağakan Özgür birinci olmayı başardı. Seat Leon ile Esat Aycan ikinci olurken, Honda Civic aracıyla Doğa Miralay üçüncü oldu. 27 pilot ile günün en kalabalık sınıfı olan 14 saniye sınıfında Doğan SLX kullanan Ali İnandım birinci olmayı başardı. Honda Civic aracıyla Onat Kutlar ikinci olurken, VW Polo ile Soner Balcı üçüncü olan isimdi. 15 saniye birincisi Honda Civic ile Sami Önen, ikincisi Doğan SLX ile Serhan Hamdi ve üçüncüsü BMW E36 ile Orkan Büke oldu. Yarış sonunda ödül töreni pistte yapıldı. Dereceye girenlere kupalarını sponsorlar, dernek başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile organizasyon komitesi takdim etti. Toplamda 5 kadın pilotun da piste çıktığı yarışta “Herşeye Rağmen Kupası” Semiha Nur Güngörmüş’e takdim edildi.

Dereceye Girenler:

9 Saniye:

1.Stellios Swottou (3) – Honda Civic Turbo 4×4 (9,700)

2.Aykan Kalay (7) – Audi RS3

11 Saniye:

1.Habib Yıldırımlar (2) – Audi RS3

2.Metin Doğan (21) – Tofaş Şahin

3.Tekin Topçam (30) – Nissan Silvia

12 Saniye:

1.Okan Şah (56) – Honda Integra K24 Turbo

2.Şevket Kavalcı (76) – Honda Civic

3.Seren Özgürlü (44) – Honda Civic

13 Saniye:

1.Çağakan Özgür (11) – Toyota Starlet Turbo

2.Esat Aycan (22) – Seat Leon

3.Doğa Miralay (62) – Honda Civic EG

14 Saniye:

1.Ali İnandm (27) – Doğan SLX

2.Onat Kutlar (73) – Honda Civic

3.Soner Balcı (65) – VW Polo

15 Saniye:

1.Sami Önen (68) – Honda Civic

2.Serhan Hamdi (17) – Doğan SLX

3.Orkan Büke (9) – BMW E36

En iyi derece: Stellios Swottou-9,7 Saniye