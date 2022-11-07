Anlamlı turnuva Halil Kara’nın

Tüm geliri Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlanan Zarif Hacıküçük Anı Turnuvası’nda birinciliği Halil Kara elde etti

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu himayelerinde düzenlenen Zarif Hacıküçük Anı Darts Turnuvası geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Cihangir Spor Kulübü’nde gerçekleşen ve tüm geliri Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlanan Zarif Hacıküçük Anı Turnuvası’nda birinciliği Halil Kara elde etti. 120 sporcunun katılımı ile gerçekleşen turnuvada Faik Amcaoğlu ikinci oldu.

Tüm gelir bağışlandı

Kalabalık bir sporcu topluluğu ve izleyicinin katılı ile yapılan turnuvada 40 bin 750 TL para ödülü toplandı. Toplanan para ödülü, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Kanserle Savaş Vakfı yetkililerine teslim edildi.

Turnuvada dereceye giren sporcular şöyle:

1) Halil Kara

2) Faik Amcaoğlu

3) Cemal Gingi

4) Erkan Canbolat