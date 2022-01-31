Rahvancıoğlu: Kamuda taşerona son verilmeli

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, kamuda taşerona son verilmesi ve sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması gerektiğini söyledi.

Rahvancıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücret belirleme sürecinde yaşanan “krizi” değerlendirerek, “hangi hükümet olduğu fark etmeksizin 20 yıldır her asgari ücret değişiminde sıkıntıların yaşandığını” kaydetti.

Devlete taşeron hizmet satan firmaların, “devlet bize artış yapmadı” diyerek işçileri eski ücretlerinden ödemeye devam ettiğini savunan Rahvancıoğlu, okul, hastane ve devlet dairelerinde hizmet veren özel sektör emekçilerinin ise en az bir ay, bazen iki ay asgari ücretin altında ödendiklerini söyledi.

Firmaların ihaleyi kazanmak ve kârlarını yükseltmek için işçi ücretlerini minimumda gösterdiklerini ileri süren Rahvancıoğlu, hükümeti, ihaleyi verdiği firmanın işçilerini ödeyip ödemediğini kontrol etmediği gerekçesiyle eleştirdi.

Rahvancıoğlu, çözümün basit olduğunu fakat “hükümet edenlerin bunları bildiği halde patrondan yana, işçiye karşı tavır takındığını” söyledi.