FutbolSpor

Radamel Falcao’dan transfer açıklaması

19 Temmuz 2019

Adı Galatasaray ile anılan Radamel Falcao, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco’nun yıldızı Radamel Falcao, transfer teklifleri aldığını doğruladı. Galatasaray’ın listesinde yer aldığı iddia edilen Kolombiyalı yıldız, ülke basınına geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Kendisi hakkında çıkan haberleri değerlendiren 33 yaşındaki golcü, “Çıkan haberleri duydum ve bazı kulüplerin bana olan ilgisini biliyorum. Bazı yakınlaşmalar oldu ancak daha fazla bir şey söyleyemem. Monaco ile bir yıl daha sözleşmem var. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Bu dikkatli bir şekilde ele alınması gereken bir konu. ” ifadelerini kullandı.

Falcao,  Kolombiya’da oynama ihtimali hakkında ise, “Herkes benim Millonarios’ta oynama hayalim olduğunu biliyor ancak bir süre daha Avrupa’da kariyerime devam edebileceğimi düşünüyorum” şeklinde konuştu. Tecrübeli isim vereceği kararda aile faktörünü de göz önünde bulunduracağını sözlerine ekledi.

Falcao için Porto ve Espanyol’un da devrede olduğu gelen haberler arasında.

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