Yardım alan ve ihtiyaçlı ailelerin çocuklarına ücretsiz sünnet

Sosyal Hizmetler Dairesi’nden yardım alan ailelerin çocuklarıyla, ekonomik yönden ihtiyaçlı ailelerin çocukları ücretsiz sünnet ettirilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi’nin yaptıracağı ücretsiz sünnetle ilgili tarihler önümüzdeki günlerde duyurulacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sünnetler için Sosyal Hizmetler Dairesi başvuru kabul ediyor.

Başvurular, ikamet edilen bölgedeki Sosyal Hizmetler Dairesi şube ve bürolarına yapılabilecek.

Detaylı bilgi Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü’nden veya 22 73 743 numaralı telefondan alınabilecek.