Pygmalion cuma akşamı Girne’de sahnelenecek - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Eylül 13, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısSanatSürmanşet

Pygmalion cuma akşamı Girne’de sahnelenecek

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Girne Tiyatro Su ekibinin “Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali” adlı oyunu Girne Fest 2023 kapsamında Girne Amfi Tiyatro’da sahnelenecek.

Girne Tiyatro Su ekibinin “Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali” adlı oyunu Girne Fest 2023 kapsamında Girne Amfi Tiyatro’da sahnelenecek.

Tiyatro Su’dan yapılan açıklamaya göre, geçen hafta Güney Kıbrıs’ta sahnelenen Pygmalion, cuma akşamı saat 21.00’de ücretsiz olarak sahnelenecek.


Burçhan Göze’nin yazıp Derman Atik ve Cenk Gürçağ’ın yönettiği oyunda kalabalık bir kadro görev alıyor.

İlerleyen günlerde “Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali” adlı oyunun ada genelinde bir turne yapması da planlanıyor.

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Tags:Pygmaliontiyatro
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