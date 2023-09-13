Girne, Güzelyurt ve İskele’de bugün elektrik kesintisi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Eylül 13, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Girne, Güzelyurt ve İskele’de bugün elektrik kesintisi

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), bugün Girne, Güzelyurt ve İskele’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Kurum’dan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesindeki proje çalışması nedeniyle Girne’de yapılacak 3 buçuk saatlik kesinti, 9.30-13.00 saatleri arasında  Oteller bölgesinin güney kısmında olacak.


Zümrütköy’de Kahvehaneler bölgesi ve Benzinlik civarına 10.00 ile 13.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. 3 saatlik kesinti orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle olacak.

Long Beach hariç İskele bölgesinde ise 09.00-12.00 saatleri arasında  3 saatlik kesinti yapılacak. Kesinti orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak kırık direk çalışması nedeniyle gerçekleştirilecek.

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Tags:Elektrik kesintisi
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