Girne Belediyesi ve Çatalköy Belediyesi’nin destekleri ile sahnelenen, Gibetsu ile Tiyatro Su’nun ortak oyunu “Pygmalion bir Demokrasi Müzikali” Girne Belediyesi Oda Tiyatrosunda Sahnelendi

Girne Belediyesi Tiyatro Günleri kapsamında, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosunda sahnelenen, Burçhan Göze ’nin yazdığı ve Derman Atik ile Cenk Gürçağ’ın birlikte yönettiği oyun izleyicilerden büyük beğeni topladı. “Pygmalion bir Demokrasi Müzikali” Girne Belediyesi’nin düzenlediği “1. Müzikli ve Müzikal Oyun Yazma” yarışmasında birincilik ödülünü alan Burçhan Göze ’nin yazdığı ve Farazi bir çağda farazi bir Kıbrıs krallığını anlatan iki perdelik bir komedi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü tiyatro gösterisi sonrası yaptığı konuşmada, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nün önemine değinerek, 23 yıl önce Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosunun kurulduğunu belirtti. Tiyatronun yaşatılmasının önemini ve gerekliliğini vurgulayan Güngördü, yapılan organizasyonlarla insanları sanata kazandırdıklarını ve sanattan kopmamalarını sağladıklarını belirtti.

Girne Belediyesi’nin pandemi döneminde boş durmadığını hatırlatan Güngördü, Kent halkının her alanda ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını ve pandemi döneminde sanat anlamında da 1. Müzikal ve Müzikli Oyun Yazma yarışmasını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Güngördü, yarışmada 1. Seçilen Burçhan Göze ‘nin yazdığı ve Yönetmenliğini Derman Atik ve Cenk Gürçağ’ın yaptığı “Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali” oyununun sahnelenmesinde emeği geçen herkesin bir başarıya imza attığını ifade etti. 4 Mart tarihinde Girne Belediyesi ve Çatalköy Belediyesi’nin ortak yaptığı Tiyatro Günleri etkinliğine katılan, katkı koyan ve bize her anlamda desteklerini veren Belediye Meclis Üyelerine de teşekkür eden Güngördü, “Savaşa Hayır, Sanata Evet” cümleleriyle sözlerini noktaladı.

Girne Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik’in Tiyatro gösterisi sonrası yaptığı konuşmada, tiyatronun, düşünce özgürlüğünü yok etmek isteyen baskıları, insana, doğaya ve doğanın düzenine karşı yapılan saldırıları, tüm insanlığın gözleri önüne serme işlevini üstlendiğine işaret etti. Atik, tiyatroların, Covid19 pandemisi sebebiyle tam 2 yıl kapalı kaldığını hatırlatarak, organizasyonu Girne ve Çatalköy belediyelerinin destekleriyle organize ettiklerini ifade etti. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu ile iki belediyenin de Belediye Meclis üyelerine teşekkür eden Atik, “ Savaşa Hayır, Sanata Evet, Yaşasın Tiyatro” diyerek katılan, katkı koyan herkese de teşekkür etti.

Konuşmaların ardından oyunun yazarı Burçhan Göze ’ye, oyunun yönetmenleri Derman Atik ile Cenk Gürçağ’a, oyunun müzikleri düzenleyen Adamos Katsandonis ve Kamil Atik’e, dans ve koreografi yönetmeni Erbil Akün’e, plaket takdim edildi.