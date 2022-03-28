Telsim, Orman Haftası’nda farkındalık yarattı

Telsim Ekoloji Ormanı Projesi ile bir süre önce yangında kaybedilen ormanlık bölgeye özgü habitatın tekrar oluşturulması amaçlandı. Telsim, doğamızı korumak için yalnızca ağaç dikmenin yetmediğinin farkındalığını da yaratmak amacıyla hayata geçirdiği projede, habitat restorasyonunun önemini gözler önüne seriyor.

Öncelikle bölgede doğal habitat tanımlama çalışması yapılarak, Cupressus (Selvi) Ormanı olduğu tespit edildi. Telsim Ekoloji Ormanı’na dikim yapılırken Selvi Ormanı habitatı oluşturuldu ve başta selvi olmak üzere kızılçam, harup, zeytin, şinya ve alıç türleri kullanıldı. Ağaçlandırma yapılırken doğal olarak yetişen mevcut bitkilerin zarar görmemesi için sadece fidan dikimi yapılacak noktalarda çukurlar açıldı ve bu şekilde uzun yıllar içerisinde bitki kökleri ve toprak faunası tarafından oluşturulan toprak yapısı zarar görmedi.

Proje kapsamında, bölgenin etrafının tellenmesi, fidanların keçilerden korunabilmesini de sağladı. Ayrıca kurulan damlama sistemi ile ağaçların yaşama tutunması desteklendi. Telsim Ekoloji Ormanı’na yerleştirilen hibernakulum, kuş yuvaları, suluk, yarasa kutusu, arı ve böcek oteli gibi yapılar ile faunanın bu habitatta barınabileceği yerler oluşturularak doğal dengenin sağlanabilmesine destek olundu.

TANPINAR: “ORMAN HAFTASI BOYUNCA YAPILAN AKTİVİTELERDE, YALNIZCA FİDAN DİKMEK DOĞADAKİ TAHRİBATI İYİLEŞTİREMİYOR.”

Telsim Ekoloji Ormanı’nın Kuzey Kıbrıs’ta bir ilk olduğunu ve habitat restorasyonu konusunda örnek bir proje olduğunu ifade eden Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, “Orman Haftası boyunca yapılan aktivitelerde yalnızca fidan dikmek doğadaki tahribatı iyileştiremiyor, fidan dikme işleminin doğanın maksimum faydasına olması için, uzman desteği ile bilinçli bir şekilde yapılması gerekiyor. Telsim Ekoloji Ormanı uzman desteğiyle hayata geçirilmiş, örnek bir habitat restorasyon projesi.” dedi.