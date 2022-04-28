Putin’den uyarı: Ukrayna’ya dışarıdan müdahale edenlere yıldırım hızıyla yanıt vereceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşına dışarıdan müdahale etmeye çalışan ülkelere “yıldırım hızıyla yanıt vereceklerini” söyledi, “Elimizde kimsenin aşık atamayacağı araçlar var. Ve bunu hava atmak için söylemiyoruz, gerekirse bunları kullanırız” dedi.







Vladimir Putin nasıl bir müdahalenin yapılacağına şimdiden karar verdiklerini söyledi fakat bunun ne olduğunu açıklamadı.





Putin’in bu ifadeyle balistik ve nükleer silahları kastettiği düşünülüyor. Rusya, işgalin başlamasının ardından stratejik nükleer silahlarını yüksek alarm seviyesine getirdiğini duyurmuştu.

Analistler Putin’in bu tehditleri, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya daha fazla yardım etmemesi için yaptığını düşünüyor.