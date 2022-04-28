Muhittin Tüzel’in ismi, cimnastik salonunda yaşayacak

Dilekkaya’da açılan cimnastik salonuna, bölgeye büyük hizmetleri geçmiş olan merhum Muhittin Tüzel’in ismi verildi.

Salona Dilekkaya Muhittin Tüzel Cimnastik Salonu isminin verilmesi ile ilgili olarak KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu şu açıklamayı yaptı:

“Kırsaldaki çocuklarımız hassas noktamızdır. Onların merkezlerdeki olanaklardan yoksun olmamaları adına köylerimize cep salonlar hazırlıyoruz. Böylelikle çocuklarımızı sporun içinde tutmaya çalışıyoruz.

Dilekkaya köyümüzdeki çocuklarımıza da bu anlamda olanak sağladığımız için çok mutluyuz. Bu güzelliğin oluşmasında ve yakın zamanda aramızdan ayrılan Muhittin Tüzel başkanımızın adının salonumuza verilmesine öncelik eden köy muhtarımız Ahmet Çeliker Menteşoğulları ile Sabriye Sakallızade’ye çok teşekkür ederim. Bölgemizin önemli ismi Muhittin Tüzel’in ismi salonumuzda yaşayacak ve gelecek nesillere aktırılacak.

Salon tadilatı ve eksikliklerin giderilmesine destek olan Değirmenlik Belediyesi başkanı Ali Karavezirler, malzeme alımı için destek olan sponsorlarımız köy kooperatifi ile Sonay – Kamil Sakallızade çiftine de teşekkürlerimi iletirim.”