Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar seviyesinde

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.8 düşüşle 104 dolardan işlem görüyor.

Ham petrol fiyatları Çin’deki vakaların küresel talep görünümünü düşürmesiyle geriliyor.

Batı Teksas tipi ham petrol vadeli kontratları dün sınırlı yükselişle kapanırken bugün yüzde 1.5 düştü.

Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 1.8 düşüşle 104 dolardan işlem görüyor.

Dün 105,98 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 104,94 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 104,09 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 101,27 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden Çin’de alınan Covid-19 salgını kısıtlamalarının talep düşüşüne neden olacağı beklentileri etkili oldu.

Şehir kapatmalarının devam ettiği Çin’in Pekin kentinde toplu Kovid-19 test programına başlanmasının ardından vaka sayılarında nispi düşüş kaydedildi. Uygulamanın, bugünden itibaren önemli şirketlerin faaliyet merkezi olarak bilinen Hangzhou kentinde de hayata geçirileceği belirtiliyor.

Öte yandan, ABD’nin ticari ham petrol stoklarındaki artış da talep düşüşüne işaret ederek fiyatların aşağı yönlü hareketini destekliyor.



ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 700 bin varil artarak yaklaşık 414 milyon 400 bin varil oldu. Söz konusu dönemde ABD’nin benzin stokları ise 1 milyon 600 bin varil azalışla 230 milyon 800 bin varile geriledi.



Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ve Moskova ile Avrupa arasında uygulanan karşılıklı yaptırımlar da küresel petrol piyasalarında arz endişelerini desteklemeyi sürdürüyor.



Brent petrolde teknik olarak 104,64 ile 105,75 dolar aralığının direnç, 102,68 ile 101,83 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.