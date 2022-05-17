Dünya
Putin nükleer kartını nasıl oynar?
ABD basınında Rusya’nın yakın zamanda sürekli masaya sürerek uluslararası toplumda endişe yaratan nükleer silah kozu masaya yatırıldı.
İkinci senaryoda ise Rusya’nın Ukrayna üzerinde, yerden çok yüksek bir mesafede atmosferik nükleer patlama yapabileceği kaydedildi. Bu senaryo gerçekleşirse Ukrayna’da iletişim hatlarının devre dışı kalabileceği, ülke genelinde elektrik kesintisine neden olabileceği ve bilgisayarların da tamamen kullanılamaz hale gelebileceği belirtiliyor.
Üçüncü ve en korkulan senaryo ise Rusya’nın Ukrayna’yı direk nükleer başlıklı bir silahla vurması. Hiroşima’ya atılan bombanın 3’te 1’i büyüklüğünde bir bomba atılsa bile can kaybının Japonya’dakine yakın olabileceği tahmin ediliyor. Putin’in Liviv ve Kiev’deki halka tahliye çağrısı yaptıktan sonra bu tarz bir saldırı yapabileceği belirtiliyor. Ancak bu tarz bir saldırıdan sonra ortaya çıkacak radyasyondan Rusya’nın kendisinin de etkileneceği belirtiliyor.