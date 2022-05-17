Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bahar Festivali’nin 25’incisi yarın başlıyor.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ Kampüsü’nde yer alacak festival kapsamında sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlenecek.

Festival, yarın 17:30’da, Mağusa Gençlik Akademisi önünden hareket edip üniversite kampüsü içerisinde tamamlanacak olan kortej yürüyüşü ile başlayacak.

PROGRAM

Yarın DAÜ Basketbol Sahası’nda “Streetball Turnuvası” saat 17:00’de, Sanat Buluşması isimli etkinlik 19:00’da, Festival Alanı’nda DAÜ Arama ve Kurtarma Kulübü Hava-i Hat İnişi saat 19:15’te başlayacak, 19:20’de ise Uluslararası Öğrenci Birlikleri Bayrak Yürüyüşü ile Festival alanına giriş yapacak, 19:30’da Uluslararası Öğrenci Birlikleri Sahne 2’de sahne alacak.

İlk gün programı kapsamında saat 22:00’de DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda Türkiye’nin pop müzik sanatçısı Oğuzhan Koç’un konseri başlayacak.