DAÜ Bahar Festivali’nin 25’incisi yarın başlıyor
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bahar Festivali’nin 25’incisi yarın başlıyor.
DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ Kampüsü’nde yer alacak festival kapsamında sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlenecek.
Festival, yarın 17:30’da, Mağusa Gençlik Akademisi önünden hareket edip üniversite kampüsü içerisinde tamamlanacak olan kortej yürüyüşü ile başlayacak.
PROGRAM
Yarın DAÜ Basketbol Sahası’nda “Streetball Turnuvası” saat 17:00’de, Sanat Buluşması isimli etkinlik 19:00’da, Festival Alanı’nda DAÜ Arama ve Kurtarma Kulübü Hava-i Hat İnişi saat 19:15’te başlayacak, 19:20’de ise Uluslararası Öğrenci Birlikleri Bayrak Yürüyüşü ile Festival alanına giriş yapacak, 19:30’da Uluslararası Öğrenci Birlikleri Sahne 2’de sahne alacak.
İlk gün programı kapsamında saat 22:00’de DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda Türkiye’nin pop müzik sanatçısı Oğuzhan Koç’un konseri başlayacak.