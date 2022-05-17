58 yeni vaka

“Toplam 5584 test yapıldı, 58 pozitif vakaya rastlanmıştır.”
Son 24 saatte yapılan test sayısı 5584 olup, 44 pozitif vakaya rastlanmıştır. ”
24 kişi Lefkoşa, 7 kişi Girne, 17 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 4 kişi İskele, 3 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
17 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 5584
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 58
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.925.270
Toplam Vaka Sayısı: 94.512
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.819
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 458
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 4
Karantinadaki Vaka Sayısı : 453
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :
168