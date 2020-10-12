KıbrısSeçim 2020

Pusulada 1’inci sırada Tatar, 2’nci sırada Akıncı yer alacak

12 Ekim 2020
Oy Pusulası, 2’nci Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Yüksek Seçim Kurulu, Ersin Tatar, Mustafa Akıncı,




Yüksek Seçim Kurulu, 18 Ekim Pazar günü yapılacak “2’nci Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi” ile ilgili seçim takvimini açıkladı.

18 Ekim’de yapılacak 2’nci tur Cumhurbaşkanlığı seçim süreci başladı.

Oy pusulasında 1’inci sırada UBP adayı Ersin Tatar, 2’nci sırada ise Bağımsız aday Mustafa Akıncı yer alacak.

Adaylar yarın ise BRT’de propaganda yapmak için Yüksek Seçim Kurulu’na dilekçe verecek.

Takvime göre 14 Ekim Çarşamba günü başlayacak ikinci tur seçim propaganda süreci 17 Ekim Cumartesi günü saat 18.00’de tamamlanacak.







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12 Ekim 2020

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