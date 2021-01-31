Puhutv’de izlenebilecek filmler seçkisi

Evlerde daha fazla vakit geçirilen salgın günlerinde puhutv sinema seçkisi sunuyor. İşte puhutv’den karantina günlerinde izlenebilecek 10 film önerisi…

THE LOOK OF SILENCE Endonezya’da yaşanan soykırımdan kurtulan bir aile, aile üyelerinden birini öldürenlerle yüzleşir.

KICK ASS

Lise öğrencisi Dave Lizewski, sıkı bir çizgi roman fanatiğidir. Günün birinde okuduğu çizgi romanlardaki süper kahramanlar gibi olmaya karar verir. Ancak ortada sorun vardır: Dave’in süper kahraman olması için gereken süper güçleri yoktur. Dahası onun yardımını gerektiren bir olayda mevcut değildir.

THE ILLUSİONİST

Eisenheim, aristokrat bir ailenin kızı Sophia?ya aşıktır ama kendisinin marangoz bir aileden geliyor olması, çevreleri tarafından bu aşkın hoş karşılanmamasına neden olur. Aşkını yaşamasına yasak konan Eisenheim, ülkeyi terkeder ve dünyayı dolaşmaya karar verir.

HUNGER GAMES 2: CATCHİNG FİRE Katniss Everdeen’in distopik ve bir o kadar da despotik dünyada geçen hayatta kalma hikayesi, serinin ikinci filminde de devam ediyor. Katniss ve yoldaşı Peeta 74. Açlık Oyunları’nı kazandıktan sonra sorunsuz bir şekilde evlerine dönmeyi başarırlar. Ancak bu galibiyet her şeyden önce Zafer Tutu yapmalarını gerektirmektedir. Her bölgeyi ayrı ayrı ziyaret ettikleri bu yolculuk sırasında Katniss, büyük bir ayaklanmanın ilk işaretlerine şahit olur. Başkaldırmanın ilk ipuçlarını gören Başkan Snow ise direnişi engelleyecek çareler aramaya başlar. Yeni Açlık Oyunları ile ilgili beklenmedik ‘sürprizler’ tasarlayan Snow 75. yılını kutlayacak Açlık Oyunları’nda, 25 yılda bir düzenlenen Çeyrek Asır Oyunları’nın (Quarter Quell) üçüncüsünün yapılacağını duyuracaktır. Galibiyetinin tadına dahi varamadan yeni bir hayatta kalma mücadelesine sürüklenen Katniss bu kez Açlık Oyunları’nın en yeteneklileri ve zekileri arasında hayatta kalmak için savaşacaktır.

PAİNTED VEİL

1920’lerden bir aşk öyküsü ile Edward Norton ve Naomi Watts, beyazperdede buluşuyor. Walter ve Kitty’nin bir süredir devam eden evlilikleri, Kitty’nin kendisini hiç mutlu hissetmemesi nedeni ile çatırdamaktadır. Mutsuzluğu, ilgisinin başka bir erkeğe kaymasına neden olur. Karısının sadakatsizliğini farkeden Walter, ondan intikam almaya kararlıdır. Ama bunu bildik yollardan yapmayacaktır. Çin’in ufak ve ölümcül kolera salgınından kırılan bir köyünde doktorluk yapmayı kabul eder. Kitty’nin ise onunla gitmekten başka şansı yoktur. Ölüm ve yaşam arasındaki sınırın incecik olduğu bu köye yaptıkları yolculuk, kendi ilişkileri için de bir dönüm noktası olacaktır.

EYE IN THE SKY

Londra merkezli ordu istihbarat komutanı albay Katherine Powell, bir grup tehlikeli teroristi Nairobi, Kenya’daki karargahlarından kaçırabilmek için çok gizli bir operasyonu uzaktan komuta etmektedir. Görev, Powell teroristlerin bir intihar saldırısı planladıklarını anladığı anda “ele geçirme” değil “öldürme” operasyonuna dönüşür. Nevada’daki merkezden Amerikan insansız hava aracını kontrol eden pilot Stewe Watts, karargahın bahçesine 9 yaşında bir çocuğun girdiğini görünce havada seyir etmeye devam eder. Saniyeler hızla akarken, bu imkansız karar, politikacıların ve avukatların ellerine kalır.

NEXT THREE DAYS

Mutlu bir evlilik sürdüren John ve Laura çiftinin hayatı, genç kadının bir cinayet soruşturmasında tutuklanması ile alt üst olur. Laura her ne kadar masum olduğunu söylese de, hapis cezasına çarptırılır. Laura’nın masumiyetinden şüphe etmeyen John, ailesini bir arada tutmaya çabaladığı kadar, karısının olayla ilgisi olmadığını kanıtlamak için tüm ipuçlarının peşinden gider.

Laura’nın suçu en son çıkarıldığı mahkemede onanır. İntiharın eşiğine gelen Laura’yı kurtarmak için John’un elinde tek bir çare kalmıştır: Karısını hapishaneden kaçırmak.

INTO THE WHİTE

İngiliz ve Alman pilotlar birbirilerini vurur, ve daha sonra kendilerini aynı kulübede bulurlar. Norveç’in vahşi ormanlarında bu zorlu kıştan sağ çıkabilmek için beraber savaşmak zorundadırlar. Bu uzun ve alışılmadık bir arkadaşlığın başlangıcı olacaktır.

JACK STRONG

Soğuk savaş döneminde Polonya ordusundan üst düzey Albay nükleer savaşı önlemek adına karşılıksız olarak NATO güçlerine casusluk yapmaya karar verir. Bir çok önemli bilgiyi sızdırır. Yakalanacağını anladığında ülkeden çıkarılmasını talep eder.

JACK STRONG

Soğuk savaş döneminde Polonya ordusundan üst düzey Albay nükleer savaşı önlemek adına karşılıksız olarak NATO güçlerine casusluk yapmaya karar verir. Bir çok önemli bilgiyi sızdırır. Yakalanacağını anladığında ülkeden çıkarılmasını talep eder.