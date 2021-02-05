Prof.Dr.Erol Baysal: İddiaları radikal, yapıcılıktan yoksun ve yıkıcı bulmaktayım

Moleküler Genetik ve Genetik Hastalıklar Profesörü Dr. Erol Baysal, sosyal medya hesabından “Sayın Dr. Yalçın Oytam ve DR. Özge Uluçkan’ın iddialarına yanıt” başlığıyla yaptığı paylaşımda Oytam ve Uluçkan’ın Sinovac aşısıyla ilgili söylemlerini değerlendirdi. Baysal’ın paylaşımı şöyle:
“SİNOVAC – MADALYONUN ÖBÜR YÜZÜ.
SAYIN DR. YALÇIN OYTAM VE DR. ÖZGE ULUÇKAN’IN İDDİALARINA YANIT.
SAYGIDEĞER HOCALARIM SAYIN DR. YALÇIN OYTAM VE DR. ÖZGE ULUÇKAN’IN SON GÜNLERDE KKTC MEDYASINDA VE BİRÇOK KESİMDE DEPREM NİTELİĞİNDE SARSINTILARA VE KAFA KARIŞIKLIĞINA YOL AÇAN ‘SİNOVAC BİLİMSEL GEÇERLİLİK ELDE EDENE DEK KIBRIS’TA KULLANIMINA DUR DEMENİN ZAMANI GELMİŞTİR’ BAŞLIKLI PAYLAŞIMLARINA MÜTEAKİP AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARIN GEREKLİ OLDUĞUNA DAİR DÜŞÜNCELERİMİ SAYGIDEĞER KKTC HALKIYLA PAYLAŞMAYI UYGUN GÖRDÜM. BUNUN SEBEBİ SON GÜNLERDE ALDIĞIM SAYISIZ MESAJLAR VE SORULARDIR.
MUHTEREM YALÇIN VE ÖZGE HOCALARIMIN YAZILARINI BAŞTAN SONA OKUDUM. BİLİMSEL OLGUNLUK VE İRADELERİNE SAYGIMIN SONSUZ OLDUĞUNU DA SÖZLERİME BAŞLAMADAN İFADE ETMEK İSTERİM. KKTC’Lİ, BİLGE, ERDEMLİ VE BİLİMİN ZİRVESİNDEKİ MESLEKTAŞLARIMIN GÜNCEL AŞILAR KONUSUNDA BU SEVİYEDEKİ KATKILARI BENİ SON DERECE BAHTİYAR KILMIŞTIR. ANCAK BİLİMDE İLERLEME, KARŞILIKLI FİKİR TEATİSİNDE BULUNMAKLA, KARŞIT GÖRÜŞ DAHİ OLSA, İKİ TARAFIN ORTAYA ATTIĞI FİKİRLERİN SAYGI VE MEDENİ KURALLAR DAHİLİNDE TAKASIYLA GERÇEKLEŞİR. BU BAĞLAMDA SİNOVAC’IN KULLANIMINDA YARGI VE TAKDİR BİREYE AİTTİR. BENİM BURADAKİ ROLÜM HALKIMA MADALYONUN ÖBÜR YÜZÜNÜ GÖSTERMEKTİR.
ÖNCELİKLE, SAYIN YALÇIN VE ÖZGE HOCALARIMIN İDDİALARINI RADİKAL, YAPICILIKTAN YOKSUN VE MAALESEF YIKICI BULMAKTAYIM. YAZIYA EDİTÖR GÖZLÜĞÜYLE HAKEMLİK YAPACAK OLURSAM, İLK KRİTİĞİM, SİNOVAC’IN DİĞER AŞILARA KIYASLA OLAN ÜSTÜNLÜĞÜNDEN HİÇ BAHSEDİLMEMİŞ OLMASI OLACAKTIR. BUGÜNE KADAR EDİNDİĞİMİZ BİLGİLER IŞIĞINDA ETKİSİZLENMİŞ, DENENMİŞ, YÜZYILLARCA KULLANILMIŞ, ARAŞTIRMALARI YAPILMIŞ, KENDİLERİNİ ISPAT ETTİRMİŞ AŞI GRUBU OLAN İNAKTİVE ÖLÜ VİRÜS PARÇACIKLARINDAN GELİŞTİRİLEN ESKİ YÖNTEM AŞILARIN BU ÖZELLIKLERİNDEN DOLAYI DAHA GÜVENİLİR OLDUKLARI İNKAR EDİLEMEZ. SINOVAC DA, (HALA HAZIRDA FAZ 3 DENEMELERİNDE OLMASINA RAĞMEN) BU AŞILAR GRUBUNDADIR.
SAYIN HOCALARIMIN İDDİALARINI OLDUKÇA ABARTILI VE ÜRKÜTÜCÜ BULUYORUM. ZAMAN, İNSANLARI KORKUTMA, KAYGILANDIRMA ZAMANI DEĞİLDİR. İNSANLARA UMUT VERECEĞİMİZ BU GÜNLERDE, BİLİMSEL VERİLERİN ABARTILI SİNOVAC KARŞITI BİR OLDU BİTTİYE GETİRİLMESİNİ ETİK VE YAPICI BULMUYORUM. YAZILANLARIN HEPSİNİ OKUDUM. İDDİALAR SÜREKLİ BARDAĞIN BOŞ OLDUĞU YÖNÜNDE. BARDAĞIN BOŞ YARISI ÇOK BÜYÜTÜLMÜŞ. UNUTMAMAK GEREKİR Kİ, BARDAĞIN DİĞER YARISI DOLUDUR. GELİN BİRLİKTE BİRAZ DA BARDAĞIN DOLU KISMINA ODAKLANALIM, SİNOVAC’IN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ, AVANTAJLARINI DEĞERLENDİRELİM. İNSANLARA TAM OLMASA DA YARI DOLU OLDUĞU ÜZERİNDEN YÜREKLERİNE SU SERPECEK ÜMİTLER VERELİM. ŞU ANDA İNSANLARIN İSTEDİĞİ DE BU DEĞİL Mİ? LÜTFEN YANLIŞ ANLAŞILMASIN İNSANLARI BOŞ VEYA ASILSIZ VAATLERLE KANDIRALIM DEMİYORUM, ASLA… HERŞEYİ BİLİMSEL, AÇIK VE ŞEFFAF MASAYA KOYALIM Kİ HERKES NEYE KARAR VERECEĞİNİ BİLSİN. DEDİK YA, YARGI VE TAKDİR BİREYE AİTTİR. AMA İNSANLARA KÖTÜLERİN YANINDA İYİLERİ DE SÖYLEYELİM. EVET BARDAĞIN YARISI BOŞTUR ANCAK DİĞER YARISI DOLUDUR DEDİK. ÜMİDİMİZ SİNOVAC BARDAĞININ YAKINDA DAMLA DAMLA DOLMASIDIR. O YÖNDE DE GÜZEL VE OLUMLU GELİŞMELER OLDUĞU AŞİKARDIR. TEMENNİM, İNŞALLAH BARDAK AĞZINA KADAR DOLAR VE KIRILMAZ.
BARDAĞIN DOLU TARAFINDA ŞUNLARI GÖREBİLİYORUZ. SINOVAC, İNAKTİVE ÖLÜ VİRÜS PARÇACIKLARINDAN ÜRETİLDİĞİ İÇİN DİĞER POPÜLER AVRUPA VE AMERİKAN AŞILARINDAN (BİONTECH/PFIZER, MODERNA, OXFORD-AZ) DAHA AVANTAJLI NİTELİKLERİ OLDUĞU İNKAR EDİLEMEZ. BUNLARIN ARASINDA 100 YILDAN FAZLA İNCELENMİŞ, DENEMİŞ VE KULLANILMIŞ OLMALARI GELİR. BU TÜR İNAKTİVE AŞILAR YERYÜZÜNDE BUGÜNE KADAR MİLYONLARCA İNSANI ÖLÜMDEN KURTARMIŞTIR. SINOVAC TÜRÜ İNAKTİVE AŞILAR, YERYÜZÜNDE MİLYONLARCA İNSANIN TELEF OLMASINA SEBEP OLAN BULAŞICI HASTALIKLARIN ERADİKE EDİLMESİNİ SAĞLAMIŞTIR. BUNLARIN ARASINDA ÇİÇEK, KIZAMIK, ÇOCUK FELCİ, HEPATİT, KABAKULAK, KIZAMIKCIK VE VEREM YER ALMAKTADIR. DİĞER AŞILAR YANİ BİONTECH/PFIZER, MODERNA İLK KEZ DENENİYOR. İNSANOĞLU BU AŞI TÜRLERİYLE İLK KEZ KARŞILAŞIYOR.
YAKINDA SİNOVAC’IN NİHAİ RAPORLARI DSÖ’NE SUNULACAK. BİRAZ DAHA SABREDERSEK HERŞEY YAKINDA AÇIKLIĞA KAVUŞACAK. 14 OCAK İTİBARIYLA 17 ÜLKE SİNOVAC’I KENDİ HALKINA UYGULUYOR. PEKİ BU ÜLKELERİN BİLİM VE SAĞLIK KOMİTELERİ YOK MU? İLAÇ DENETİM, BİLİMSEL ARAŞTIRMA, HALK SAĞLIĞI ACİL DURUM KOMİTELERİ, RUHSATLANDIRMA KOMİSYONLARI, TESCİL KURUMLARI YOK MU? HEPSİ SİNOVAC’I KÖRÜ KÖRÜNE Mİ KULLANIYOR? TÜM BU ÜLKELER MİLYONLARCA İNSANI BİLE BİLE ÖLÜM RİSKİNE Mİ SÜRÜKLÜYOR? BU AKL-I SELİM BİR STRATEJİ Mİ?
SİNOVAC’IN, NAKLİYAT VE MUHAFAZA SORUNLARI YOKTUR. İSTENİLEN YERE NORMAL KARGO İLE DERİN DONDURUCU GEREKTİRMEDEN NAKLİYE OLABİLİR. BOZULMA TEHLİKESİ YOKTUR; 3 YIL NORMAL BUZDOLABINDA MUHAFAZA EDİLEBİLİR. BU ÖZELLİKLERİ VE NİTELİKLERİNDEN DOLAYI SINOVAC’IN KKTC ALT YAPI VE İMKANLARINA ÇOK DAHA UYGUN OLDUĞU TARTIŞILMAZ.
SINOVAC’IN DİĞER AŞI TÜRLERİNE KIYASLA EN ÖNEMLİ ÖZELLİKLİĞİ ZERRE KADAR MUTASYONDAN ETKİLENME KAYGISI OLMADIĞIDIR. MUTASYONLAR VİRÜSÜN YAŞAM SÜRECİNDE OLMAZSA OLMAZIDIR. HAYATTA KALABİLMESİ İÇİN VİRÜSÜN MUTASYONLARA UĞRAMASI ŞARTTIR. SON HAFTALARDA MUTASYONLARIN SAYILARINDA DÜNYA GENELİNDE BİR ARTIŞ GÖRDÜK. BU SÜREÇTE MUTASYONLAR HAKKINDA ÇOK YAZILAR YAZILDI. BİRÇOK SAYGIN, MÜTEBER TIBBİ DERGİLERDE BU KONUYLA İLGİ ONLARCA MAKALE YAYINLANDI. HATTA GÜNEY AFRİKA MUTASYONUNUN BIONTECH AŞISININ ETKİNLİĞİNİ %30 DÜŞÜRDÜĞÜ AÇIKLANDI. BU BAĞLAMDA SİNOVAC VE BENZERİ AŞILARIN, mRNA VE ADENOVİRÜS AŞILARINA KIYASLA BÜYÜK AVANTAJ SAĞLADIĞINI GÖSTERİR. ÖZETLE, SİNOVAC MUTASYONLARDAN ETKİLENMEZ, MUTASYONLARA KARŞI MUAFTIR.
İKİ DOZ BİONTECH/PFİZER mRNA AŞISI OLMUŞ BİRİ OLARAK ŞU ANDA BENİM EN BÜYÜK KAYGIM MUTASYONLAR DEĞİLDİR (VARSIN İNFLUENZA AŞISI GİBİ HER YIL COVID19’A KARŞI KORUNURUM). BENİ EN FAZLA DÜŞÜNDÜREN OTOİMMÜNİTE. ENJEKTE EDİLEN mRNA MOLEKÜLLERİ RASTGELE DOLAŞIMA GİREREK BEYİN, SİNİR SİSTEMİ VEYA HAYATİ BİR DOKU VEYA ORGANA SAPLANIRSA ORAYI HEDEF HALİNE GETİRİRSE, BU OTOİMMÜNİTE VE NÖROLOJİK PATOLOJİLERE ZEMİN HAZIRLAMAK DEMEKTİR. BU KONUDA HÂLÂ ELİMİZDE SOMUT VERİLER YOKTUR. mRNA AŞILARININ UZUN VADEDE OLASI YAN ETKİLERİ KONUSUNDA ÖNGÖRÜDE BULUNMAK İÇİN ZAMAN ÇOK ERKENDİR.
AŞI MİLLİYETÇİLİĞİ ALDI BAŞINI GİDİYOR. İNGİLİZ’E KARŞI KUYRUK ACISI ÇEKEN AB, ÇİN’İN EKONOMİK DEVASASINDAN GOCUNAN AMERİKA VE AB, TRUMP’IN ÇİN’E KARŞI BAŞLATTIĞI TİCARİ SAVAŞ, AMBARGOLAR ŞİMDİ AŞIYA BULAŞTI. İNSAN HAYATINI KORUYACAK YEGANE ÇARE AŞI, ADETA İNSAN HAYATINI YOK ETMEK İÇİN RESMEN BİYOLOJİK SİLAH OLARAK KULLANILIYOR. BATININ VE BÜYÜK DEVLETLERİN EMPERYALİST RUHLARININ VE ARD NİYETLERİNİN ETRAFI BÜRÜDÜĞÜ BU GÜNLERDE AŞI ELDEKİ EN BÜYÜK KOZ.
İKİ KARDEŞ ÇİN FİRMASININ ÜRETTİĞİ SİNOVAC (CORONAVAC) VE SİNOPHARM AŞILARININ ÇİN’DE VE 14 OCAK İTİBARIYLE, 17 MUHTELİF ÜLKEDE ‘ACİL KULLANIM İZNİ’ ONAYLANDI. SİNOVAC AŞISININ, FAZ 3 KLİNİK DENEMELERİN YAPILDIĞI ÜLKELER ARASINDA ENDONEZYA, BREZILYA VE TÜRKİYE DE BULUNMAKTADIR. VERİLER AŞAĞIDA ÖZETLENMİŞTİR:
1- TÜRKİYE – 7173 GÖNÜLLÜDE %91.25 ETKİNLİK GÖRÜLMÜŞTÜR
2- ENDONEZYA – 1600 GÖNÜLLÜDE %65.3 ETKİNLİK GÖRÜLMÜŞTÜR
3- BREZİLYA – 12508 GÖNÜLLÜDE %50.38 ETKİNLİK GÖRÜLMÜŞTÜR. BU GRUPTA İMMOKOMROMİZE, İMMÜNOSUPRESE KANSER HASTALARI, KRONİK DİYABETLİLER, 65 ÜSTÜ YAŞ GRUBU VE AĞIR HASTALIK GEÇİRENLER BULUNMAKTADIR. DENEMELER SONUCUNDA BU GRUPTAN BİR KİŞİ BİLE ÖLMEMİŞTİR.
12 OCAK 2021’DE BREZİLYA’DA ELDE EDİLEN HAYAL KIRICI YÜZDELİKLERE DE AÇIKLIK GETİRMEK İSTERİM.
SINOVAC (CORONAVAC) VE SINOPHARM TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN İKİ ÇİN AŞISININ DA SIRASIYLA %79 VE %78’LİK BİR ETKİNLİK İLE FAZ 3 KLİNİK DENEMELERİNİ GEÇTİĞİNİ, AÇIKLANAN ARA RAPORLARDAN BİLİYORUZ. ANCAK, BU FAZ 3 DENEMELERDEN ELDE EDİLEN VERİLERİN AYRINTILARI ŞU ANA KADAR YAYINLANMAMIŞTIR. ÇİN SİNOPHARM AŞISININ CORONAVİRÜSE KARŞI %79 ETKİLİ OLDUĞU AÇIKLANMIŞTIR.
BREZİLYA, BU DENEMELERDE SİNOVAC AŞISININ HAFİF VAKALARDA %78 ETKİLİ OLDUĞUNU, ŞİDDETLİ VE ORTA DERECEDEKİ COVID19 ENFEKSİYONLARINDA %100 ETKİLİ OLDUĞUNU AÇIKLADI. SON OLARAK, BUGÜNE KADAR SINOVAC’TAN VEYA BREZİLYA’DA YUKARIDAKI HASTA GRUPLARINDAN ÖLEN KİMSE OLMAMIŞTIR.
AYRICA SİNOPHARM AŞISI 125 ÜLKEDEN 60,000 GÖNÜLLÜDE TEST EDİLİRKEN, SİNOVAC AŞISI BREZİLYA’DAN 12,476 KİŞİ ÜZERİNDE DENENDİ. HER İKİ AŞI DA, GÖNÜLLÜLERİN KENDİLERİNİ HASTANEYE KALDIRACAK KOMPLİKASYONLARLA CİDDİ HASTALIK GELİŞTİRMELERİNİ ENGELLEDİ. HER İKİ AŞININ DA CİDDİ YAN ETKİLERİ BULUNMADI.
SINOVAC AŞISI YUKARIDA BAHSİ GEÇEN ÜLKELERDE HALA İNCELENMEKTEDİR. HER NE KADAR DA FAZ 3 ÇALIŞMALARI DEVAM ETSE DE BUGÜNE KADAR ELDE EDİLEN VERİLER VE DE SUNULAN ARA RAPORLAR, BİZLERE İYİMSER BİR TABLO GÖSTERMEKTEDİR. BU DA AŞININ ETKİLİ VE GÜVENİLİR OLDUĞU YÖNÜNDEDİR. BAZI RADİKAL İDDİA VE ÇIKIŞLARIN ÇİN ÜRÜNLERİNİN DÜŞÜK KALİTE İLE BAĞDAŞTIĞININ, ÇİN ÜRÜNLERİNE OLAN GÜVENSİZLİĞİ KÖRÜKLEMEKTEDİR. KANIMCA SİNOVAC AŞISI HAK ETMEDİĞİ ELEŞTİRİLERE MARUZ KALMIŞTIR. BU BAĞLAMDA SİNOVAC ALEYHİNDEKİ BU SÖYLEMLERİ AŞAĞIDAKİ SORULARA VERİLECEK CEVAPLARLA BERTARAF ETMEK MÜMKÜN OLACAKTIR.
1- KÜRESEL PANDEMİYİ YENEN İLK VE TEK ÜLKE HANGİSİDİR?
2- BUGÜNE KADAR BU KÜRESEL COVID19 PANDEMİSİ İLE HANGİ ÜLKE BAŞARI ELDE ETMİŞTİR?
3- 1.4 MİLYAR NÜFUSLA, ÇİN BU SALGINLA NASIL BAŞA ÇIKMIŞTIR?
4- ÇİN BU BAŞARIYI BATI ÜLKELERİNDEN AŞI ALARAK MI YOKSA KENDİ AŞILARINI KULLANARAK MI BAŞARMIŞTIR?
5- ÇİN NÜFUSUNU AŞILAMAYA BAŞLADIĞINDA HENÜZ BIONTECH PFIZER AŞILARI PIYASAYA ÇIKMAMIŞTI.
6- BEN ASLA BIONTECH/PFIZER AŞISINI KÜÇÜMSEMİYORUM. İKİ DOZ BIONTECH/PFIZER AŞISI OLAN BİRİ OLARAK BUNU NASIL YAPABİLİRİM Kİ?
7- BİLAKİS mRNA AŞILARININ ÇOK ETKİLİ VE UCUZ OLDUKLARINDAN 3. DÜNYA ÜLKELERİ İÇİN BİÇİLMİŞ KAFTAN OLACAKLARINA DA İNANIYORUM.
BURADA KONU SİNOVAC’IN BİLİMSEL GEÇERLİLİĞİNİN OLMAMASI İDDİASIDIR. BEN BIONTECH/PFIZER AŞISI OLMUŞ BİRİ OLARAK SİNOVAC’IN HAKSIZCA YARGILANDIĞINI SAVUNUYORUM VE BUNU YARGISIZ İNFAZ OLARAK DÜŞÜNÜYORUM
BİLİNDİĞİ ÜZERE, ÇİN SADECE İKİ AŞI ÜRETMİŞTİR; SİNOVAC VE SİNOPHARM. BENİM YAŞADIĞIM DUBAİ’DE SİNOVAC, SİNOPHARM VE BIONTECH/PFIZER AŞILARI VERİLMEKTEDİR. DUBAİ VE ABU DHABI’DE ŞEYHLER VE LİDERLERİN HEPSİ SİNOPHARM AŞISI OLDULAR (ETRAFLARINDA ONLARCA SAĞLIK DANIŞMANI OLAN KİŞİLER). BÜTÜN GÜNEY DOĞU ASYA ÜLKELERİNDE (MALEZYA, SİNGAPUR, FİLİPİNLER, LAOS, VİETNAM, TAYLAND, ENDONEZYA SİNOVAC VE SİNOPHARM KULLANIYOR). DUBAİ, DÜN İTİBARIYLE RUS AŞISI SPUTNİK V İÇİN DE ANLAŞMA İMZALADI.
DUBAİ’DE AŞILAMA KAMPANYASI SON SÜRATLE GİTMEKTEDİR. BİLİNDİĞİ ÜZERE İSRAİL VE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ AŞILAMA KAMPANYALARINDA DÜNYADA İLK İKİ SIRAYI TEŞKİL ETMEKTEDİRLER.
SORUYORUM, KLİNİK DENEMELERİ TESCİLİ ALAN ÜLKELERDE SİNOVAC AŞISININ %78, SİNOPHARM AŞISININ DA CORONAVIRÜSE KARŞI %79 ETKİNLİĞİ YETERİ SEVİYEDE DEĞİL Mİ? UNUTMAMAK GEREKİR, FAZ 3 KLINIK ARAŞTIRMA VERILERINE GÖRE SINOPHARM VE SINOVAC AŞILARI, İNGİLİZ OXFORD-ASTRAZENECA AŞISINDAKİ VERİLERDEN DAHA İYİDİR. ASTRAZENECA AŞISI, DOZA BAĞLI OLARAK %62 ETKİNLİK GÖSTERMİŞTİR. İNGİLİZ VE AVRUPA (İSVEÇ) OLDUĞU İÇİN Mİ BU AŞIYA PEK ÇAMUR ATILMIYOR? BURADA ÇİFT STANDART YAPILMIYOR MU?
SINOVAC’IN EN BÜYÜK DEZAVANTAJI ÜZERİNDEKİ “MADE IN CHINA” ETİKETİDİR, BU DA TAMAMIYLA BİLİMSELLİK DIŞINDADIR. “MADE IN CHINA” OLGUSUNUN GÜVEN KAYBINA YOL AÇMASI MAALESEF YAYGIN BİR ALGIDIR.
BUGÜNKÜ DURUMU TEKRAR MİKROSKOP ALTINA ALACAK OLURSAK VE DE DÜNYADAKİ GELİŞMELERE GERİYE DÖNÜP BAKACAK OLURSAK, ÇİN’İN WUHAN ŞEHRİNDE 2019 ARALIK’TA BAŞLAYAN BU SALGIN BUGÜNE KADAR 100 MİLYONDAN FAZLA İNSANIN HASTALIĞINA, YAKLAŞIK 2.5 MİLYON İNSANIN DA ÖLÜMÜNE SEBEP OLMUŞTUR. BU HER ANLAMIYLA SON YÜZYILIN EN BÜYÜK FACİASIDIR.
ÇİN MENŞEİLİ SİNOVAC VE SİNOPHARM AŞILARININ BATIDA VE AMERİKA’DA KABUL GÖRMEMESİNİN EN BÜYÜK NEDENLERİNİN BAŞINDA ‘POLİTİK ÖNYARGI’ GELİR.
SON OLARAK, KISITLI ÇALIŞILMIŞ DAHİ OLSA OLAĞANÜSTÜ SALGINLAR GİBİ ACİL DURUMLARDA, 2 MİLYONU GEÇEN ÖLÜMLERDE, AŞILARIN DEĞERLENDİRİLME SAFHALARINDA BİRTAKIM MÜSAMAHALARIN GÖSTERİLMESİ NORMALDİR. ÇÜNKÜ SONUÇTA AMAÇ, İNSAN HAYATINI KURTARMAKTIR, BİR KİŞİ DAHİ OLSA. ŞU BİR GERÇEKTİR, ‘OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR OLAĞANÜSTÜ KARARLAR GEREKTİRİR’. BAZEN KESTİRMEDEN GİDİLİR BAZEN GÖNÜLLÜ DENEK SAYILARI BELLİ SEVİYEDE OLMAYABİLİR ANCAK YİNE ‘BENEFİT OF THE DOUBT-İYİMER DÜŞÜNCE’ YAKLAŞIMIYLA BAZI RİSKLERİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK YOLUMUZA DEVAM ETMEMİZ GEREKMEKTEDİR DİYE DÜŞÜNÜYORUM.
AŞILAR İNSANLARIN İYİLİĞİ İÇİN GELİŞTİRİLİR, ONLARIN KÖTÜLÜĞÜ İÇİN DEĞİL.
TESCİLİ KISITLI DA OLSA, FAZ 3 ÇALIŞMALARI BİTMEMİŞ DE OLSA, AŞI OLMAK AŞI OLMAMAKTAN DAHA İYİDİR.
ŞU ANDA TEK ŞANSIMIZ AŞIDIR. PANDEMİYİ ANCAK AŞI OLURSAK KIRABİLİRİZ. NORMAL HAYATIMIZA DÖNMEK İÇİN AŞI OLMAMIZ ŞARTTIR.
HALKIMA NACİZANE ÖNERİM ŞUDUR: SUNULACAK İLK AŞIYI YAPTIRIN. HEM KENDİNİZ, HEM SEVDİKLERİNİZ, AİLENİZ, ÇOCUKLARINIZ, TORUNLARINIZ VE ETRAFINIZDAKİLERİN HATIRINA LÜTFEDİYORUM AŞI OLUN… SINOVAC AŞISININ HÂLÂ YAN ETKİSİ YAYINLANMAMIŞTIR, SİNOVAC’TAN ÖLEN OLMAMIŞTIR. BEN ULUSLARARASI YAYINLARI GÜNCEL TAKİPTEYİM.
ÖZETLEYECEK OLURSAK, 14 OCAK’TAN İTİBAREN 17 ÜLKE HALKINA SİNOVAC AŞISI UYGULUYOR. ÇİN’İN KULLANIMA SÜRDÜĞÜ SINOVAC AŞISINA KARŞI BİRÇOK BATI ÜLKESİNDEN VE AMERİKA’DAN SİNOVAC ALEYHİNDE BİR ALGI MEKANİZMASI OLUŞTURULMUŞTUR. BU ÇİN SİNOVAC KARŞITLIĞININ NEDENİ NEDİR? KANIMCA, BATI AŞILARININ AKSİNE, ÇİN AŞILARININ KUZEY AMERİKA’DA VEYA AVRUPA’DA BARINDIRILMAYACAK OLMASININ TEK İZAHI ‘POLİTİK NEDENLERDİR’. BU DA BATIDAN BEKLENİLEN BİR YAKLAŞIMDIR. DÖRT YILDIR TRUMP YÖNETİMİNİN ÇİN’E KARŞI YÜRÜTTÜĞÜ TİCARET SAVAŞINA TÜM DÜNYAYLA BİRLİKTE BİZLER DE ŞAHİT OLDUK. BU HUSUMETİN HALA DEVAM ETMESİ DÜNYA HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN KAYGI VERİCİDİR. ŞAHSEN ÇİN AŞILARININ BATI AVRUPA’DA KONUŞLANDIRILMALARINI DAHİ BEKLEMİYORUM.
CORONAVIRUS İLE MÜCADELE TEDBIRLERI KAPSAMINDA FARKLI ÜLKELERDE FARKLI AŞILARIN UYGULAMAYA GİRDİĞİNİ ARTIK BİLİYORUZ. BU NEDENLE, KKTC SAĞLIK BAKANLIĞI, BULAŞICI HASTALIKLAR ÜST KOMİTESİ, TC BİLİM KURULU İLE İSTİŞARELERDE BULUNARAK SİNOVAC AŞISINI DEĞERLENDİRMİŞ VE BU AŞININ TOPLUM GENELİNDE KULLANILMASI KARARINI ALMIŞTIR. TÜRKİYE’DE DE BİLİM VE SAĞLIK KURULU (BUNUN BAŞKANLIĞINI PROF DR SERHAT ÜNAL YAPMAKTADIR. KURUL ÜYELERİ ARASINDA PROF DR MURAT AKOVA DA VARDIR. MURAT HOCAMIZ DÜNYA ÇAPINDA BİR ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANIDIR VE SERHAT HOCA İLE BİRLİKTE HACETTEPE ÜNİVERSİTESİNDE COVID19 VE AŞI ÖNDERLERİDİR). İKİSİ DE SINOVAC AŞISI OLMUŞLARDIR. ACABA BU HOCALARIMIZ SINOVAC KONUSUNDA ZERRE KADAR TEREDDÜTTE OLSALARDI BU AŞIYI KENDİLERİNE YAPTIRIRLAR MIYDI? TEKRAR EDİYORUM BÜTÜN BUNLARI BİONTECH mRNA AŞISI OLMUŞ BİRİ OLARAK YAZIYORUM.
TÜM KKTC HALKINA SESLENİYORUM. LÜTFEN MÜSTERİH OLUNUZ. HERŞEY ANCAK AŞILARLA DAHA GÜZEL OLACAK, HANGİSİ OLDUĞU ÖNEMLİ DEĞİL.
EN İÇTEN SEVGİ VE SAYGILARIMI SUNAR, TÜM KKTC HALKINA SAĞLIKLI YARINLAR DİLERİM.
SAYGILARIMLA
EROL BAYSAL
Prof. Dr. Erol Baysal, PhD (Lond), FRCP (Lond)
Fellow, Royal College of Physicians (Lond)
Prof. of Genomics
Medical Director, UAE Genetic Diseases Assoc.
Consultant Geneticist
Head of Molecular Genetics Dept.
Dubai Genetic and Thalassemia Center
Pathology & Genetics Dept.
Dubai Health Authority,
UAE”